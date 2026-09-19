Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Thế giới suy yếu, trong nước dầu sát 30.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (18/9) giảm phiên thứ ba liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch 18/9, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 103,9 USD/thùng, giảm 0,91% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 100,3 USD/thùng, hạ 1,58%.

Giá dầu thế giới tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch cuối tuần này khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Saudi Arabia hạ nhiệt và tồn kho các sản phẩm dầu tại một số thị trường tăng.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil Associates, cho rằng những lo ngại trước mắt về nguy cơ nguồn cung thắt chặt đã giảm bớt khi Saudi Arabia tăng lượng dầu thô vận chuyển qua Oman.

Cùng với đó, tồn kho các sản phẩm dầu tại Mỹ, Singapore và châu Âu tăng, trong khi xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc gia tăng cũng góp phần hạ nhiệt giá dầu.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng từ ngày 17/9. Ảnh: Tuấn Hùng

Thêm vào đó, thông tin Saudi Arabia có thể khôi phục khoảng một nửa công suất đường ống dẫn dầu Đông - Tây trong vài ngày tới cũng giúp giảm giá dầu.

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới đi xuống còn do Trung Quốc được cho là đã đề nghị Iran hỗ trợ nhằm hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào các cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia.

Trong những ngày đầu tuần này, giá dầu từng chạm mức cao nhất trong khoảng 4 tháng, do Saudi Arabia phải đình chỉ hoạt động bốc dỡ tại cảng Yanbu và hủy một số lô hàng sang châu Âu, sau một vụ tấn công vào tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây.

Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu về sự can thiệp của Trung Quốc, các chuyên gia phân tích cảnh báo triển vọng thị trường dầu mỏ trong những tháng tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Dữ liệu vận tải mới nhất cho thấy lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Theo Reuters, chỉ có 4 tàu chở hàng hóa đi qua khu vực này trong ngày 17/9, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 10 ngày là khoảng 16 tàu.

Trước khi xung đột leo thang, eo biển Hormuz đảm nhận vận chuyển khoảng 1/5 dòng chảy dầu và khí đốt toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (19/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 17/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.395 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.139 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 1.397 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.460 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.945 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.039 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 19.196 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, sáng 17/9, Bộ Công Thương tổ chức họp đánh giá tình hình cung cầu và giá nhiên liệu sơ cấp các tháng còn lại năm 2026 và năm 2027.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn đề nghị các đơn vị tập trung cao độ, nỗ lực bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm tuyệt đối không để xảy ra đứt gãy nguồn cung năng lượng cho đất nước trong bất kỳ tình huống nào. Đây là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong công tác bảo đảm an ninh năng lượng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động theo dõi, cập nhật diễn biến cung - cầu và giá dầu thô, xăng dầu, than, khí, LNG trong nước và quốc tế; kịp thời nhận diện các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, nhất là các nguy cơ liên quan đến gián đoạn nguồn cung hoặc vận tải quốc tế.

Khi xuất hiện dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung, biến động giá bất thường hoặc sự cố có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống, phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ, đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể, không để xảy ra tình trạng bị động; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để xử lý sớm các khó khăn, vướng mắc phát sinh.