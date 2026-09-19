Chiếc bút mực trị giá gần 10 tỉ đồng

Tại phiên đấu giá trực tuyến "Interiors & Collectibles - August, Fine Art Focus" do nhà đấu giá Hotlotz tổ chức ngày 16/8, chiếc bút máy Montblanc từng thuộc về cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu mới đây đã được bán với giá 360.000 USD (khoảng 9,5 tỉ đồng) sau 111 lượt trả giá, đã bao gồm phí hoa hồng. Cây bút bằng bạc đúc, có khắc chữ, được cho là gắn với giai đoạn ông Lý Quang Diệu giữ chức bộ trưởng cấp cao từ năm 1990 đến 2004, sau 31 năm làm Thủ tướng Singapore.

Chiếc bút sử dụng cơ chế bơm mực piston, có một số chi tiết mạ vàng, ngòi bằng vàng 18 karat và biểu tượng hình chóp tuyết đặc trưng của Montblanc trên nắp. Phiên bản thông thường của chiếc bút có giá 500 USD đến hơn 2.500 USD. Chiếc bút từng được bán đấu giá năm 2003 với giá 40.500 USD do con gái ông Lý Quang Diệu tổ chức để gây quỹ hỗ trợ các thiếu nữ gặp khó khăn. Lý Quang Diệu là Thủ tướng đầu tiên của Singapore từ năm 1959 đến 1990 và được xem là nhân vật có vai trò quyết định trong quá trình đưa Singapore trở thành đất nước giàu có.