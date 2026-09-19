Trúng đậm cá vàng dương, có thuyền thu hơn tạ cá, ngư dân Hà Tĩnh bỏ túi 20 triệu đồng mỗi chuyến biển

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá vàng dương, mỗi chuyến biển thu về hơn 20 triệu đồng

Tranh thủ thời tiết thuận lợi sau những ngày mưa gió, ngư dân xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt vươn khơi và phấn khởi khi nhiều chuyến biển trở về với sản lượng cá vàng dương khá cao.

Ngư dân xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh phấn khởi đưa cá vàng dương vào bờ sau chuyến biển đạt sản lượng cao. Ảnh: Lan Ánh.

Sau mỗi chuyến biển, những con cá vàng dương (còn gọi là cá chim vàng) được ngư dân đưa nhanh vào bờ, tập kết để thương lái thu mua. Theo ngư dân địa phương, sản lượng trung bình mỗi thuyền đạt khoảng 50kg cá, cá biệt có thuyền đánh bắt được hơn 1 tạ.

Thuyền cập bến, cá vàng dương đầy khoang, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi sau chuyến biển đạt sản lượng cao. Ảnh: Lan Ánh.

Hiện, cá vàng dương được thương lái thu mua với giá khoảng 200.000 đồng/kg. Với sản lượng trung bình 50kg, mỗi thuyền có thể thu về khoảng 10 triệu đồng. Những thuyền đạt sản lượng hơn 1 tạ có doanh thu trên 20 triệu đồng sau một chuyến biển.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân xã Yên Hòa khẩn trương sửa sang ngư cụ, chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi đánh bắt cá vàng dương. Ảnh: Lan Ánh.

Cá được tiêu thụ ngay sau khi đưa lên bờ, giúp bà con có nguồn thu đáng kể và nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Thời tiết thuận lợi sau những ngày mưa gió là cơ hội để ngư dân tranh thủ vươn khơi, bám biển.

Những chuyến biển đạt sản lượng cao không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn tạo thêm động lực để bà con duy trì hoạt động khai thác, ổn định cuộc sống. Đây cũng là động lực để bà con tiếp tục bám biển, khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản và phát triển kinh tế biển tại địa phương.