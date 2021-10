Giá điện của Việt Nam đang ở đâu so với thế giới?

Thứ Năm, ngày 28/10/2021 11:30 AM (GMT+7)

Giá điện bình quân của Việt Nam hiện đang xếp thứ 101 trong tổng số 147 quốc gia (theo thứ tự giảm dần của giá điện) được đánh giá.

Trang thông tin điện tử Global Petrol Prices vừa công bố định kỳ giá điện bình quân tại 147 quốc gia trên thế giới, bao gồm đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Theo đó, giá điện trung bình trên thế giới ở thời điểm tháng 3/2021 là 0,136 USD/kWh đối với khách hàng hộ gia đình và 0,124 USD/kWh đối với khách hàng là doanh nghiệp.

Giá bán lẻ điện bình quân của Việt Nam là 1864,44 đồng/kWh (tương đương mức 0,083 USD/kWh), tức là bằng khoảng 66% so với mức giá điện trung bình của thế giới

Quốc gia có giá điện bình quân cao nhất thế giới là Đức với mức giá 0,372 USD/kWh. Trong thành phần giá điện của Đức, phí đấu nối lưới điện chiếm khoảng 25%, bao gồm đo đếm và các dịch vụ kèm theo.

Tỷ lệ cơ cấu nguồn điện hiện nay của nước Đức là 27% điện gió, 24% điện than, 12% điện hạt nhân, 12% điện khí tự nhiên, 10% điện mặt trời, 9,3% điện sinh khối và 3,7% thủy điện.

Cũng tại nội dung công bố này, giá điện bình quân của Việt Nam hiện đang xếp thứ 101 trong tổng số 147 quốc gia (theo thứ tự giảm dần của giá điện) có trong báo cáo.

Cụ thể, giá bán lẻ điện bình quân của Việt Nam là 1864,44 đồng/kWh (tương đương mức 0,083 USD/kWh), tức bằng khoảng 66% so với mức giá điện trung bình của thế giới.

Xét trong khu vực ASEAN, giá điện bán lẻ của Việt Nam bằng 51% so với Philippines - quốc gia có giá điện cao nhất khu vực (0,172 USD/kWh). Lào là nước có giá điện thấp nhất khu vực khi cơ cấu nguồn điện gồm 70% thủy điện và khoảng 25% điện than...

Hiện nay, chi phí sản xuất điện đang tăng lên do cuộc khủng hoảng năng lượng (chủ yếu than và khí đốt) đang diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả những cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, Trung Quốc,... do chi giá nhiên liệu đầu vào tăng cao.

Việt Nam cũng không nằm ngoài tác động do sản lượng phát của nhiệt điện than và dầu chiếm tỷ lệ 51% trên tổng số của tất cả các loại hình nguồn phát. Ước tính chi phí mua điện năm 2021 của EVN tăng tới 16.600 tỷ đồng so với năm 2020.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-dien-cua-viet-nam-dang-o-dau-so-voi-the-gioi-d530179.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-dien-cua-viet-nam-dang-o-dau-so-voi-the-gioi-d530179.html