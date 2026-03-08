Giá xăng dầu hôm nay 8/3: Thế giới chưa ngừng đà tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và sự đáp trả của Tehran, buộc các cơ sở dầu khí trên khắp khu vực Trung Đông phải đóng cửa cùng sự gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể dẫn đến việc giá dầu tăng liên tục, gây ra lạm phát, làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy giá xăng bán lẻ tại Mỹ tăng cao.

Theo JPMorgan, nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài từ 3 đến 4 tuần có thể buộc các nhà sản xuất dầu khí vùng Vịnh phải ngừng sản xuất và đẩy giá dầu Brent lên trên 100 USD/thùng.

Áp lực nguồn cung càng gia tăng khi Iraq, nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong OPEC, sau Saudi Arabia, cắt giảm gần 1,5 triệu thùng/ngày do hạn chế về kho chứa và thiếu tuyến đường xuất khẩu.

Giới phân tích cảnh báo, mức cắt giảm này có thể còn tăng mạnh nếu kho chứa dầu trong nước đầy lên vì không thể xuất khẩu do cuộc khủng hoảng.

Giá dầu tiếp tục tăng cao. (Ảnh: Whichcar).

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho rằng, thị trường dầu mỏ đặc biệt nhạy cảm với nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz. Ngay cả khi tuyến vận chuyển được mở lại, việc khôi phục sản xuất và nối lại hoạt động vận tải dầu mỏ cũng cần thêm thời gian để ổn định.

Theo các nhà phân tích, mỗi ngày eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa sẽ làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao hơn.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 7/3, giá xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít, không cao hơn 25.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 4.707 đồng/lít, không cao hơn 27.047 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, không cao hơn 30.239 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, không cao hơn 35.091 đồng/lít, dầu mazut tăng 3.831 đồng/kg, không cao hơn 21.327 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.