Giá xăng dầu tăng phi mã, có loại tăng tới hơn 8.000 đồng/lít

Hôm nay (7/3), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 4.707 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 27.047 đồng/lít.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 25.226 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S cũng được điều chỉnh tăng 7.202 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.239 đồng/lít.

Còn giá dầu hỏa đắt hơn 8.490 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 35.091 đồng/lít.

Tại kỳ điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 5/3), giá xăng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Đáng chú ý, có loại tăng tới hơn 7.000 đồng/lít.

Cụ thể, tại kỳ điều hành 5/3, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 2.189 đồng/lít, giá xăng E5 RON92 tăng 1.926 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 3.758 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng tới 7.132 đồng/lít.