Giá dầu giảm trước động thái mới của OPEC+

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai (theo giờ châu Á), giá dầu Brent giao tháng tương lai giảm 63 cent (0,9%) xuống còn 69,50 USD/thùng, sau khi đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 7 trong phiên cuối tuần trước. Dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm 65 cent (0,99%) xuống còn 65,07 USD/thùng, gần như xóa sạch mức tăng đạt được hôm thứ Sáu.

Michael McCarthy, Giám đốc điều hành nền tảng đầu tư Moomoo Australia & New Zealand, nhận định: “Những lo ngại về việc sản lượng gia tăng đang hạn chế đà tăng giá. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn khá thắt chặt, khiến thị trường dầu đang ở thế ‘gọng kìm’ khi tuần giao dịch bắt đầu.”

Tuần trước, giá dầu đã tăng hơn 4% - mức tăng tuần lớn nhất kể từ tháng 6 - nhờ các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào hạ tầng năng lượng của Nga, làm giảm lượng nhiên liệu xuất khẩu của nước này.

Kurdistan nối lại xuất khẩu dầu

Cuối tuần qua, dòng dầu thô từ khu vực tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq đã bắt đầu chảy trở lại qua đường ống dẫn sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau hơn 2 năm rưỡi tạm ngưng. Đây là kết quả của một thỏa thuận tạm thời giúp tháo gỡ bế tắc giữa chính phủ liên bang Iraq, chính quyền khu vực Kurdistan (KRG) và các nhà sản xuất dầu nước ngoài.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, thỏa thuận này sẽ cho phép từ 180.000 – 190.000 thùng/ngày được xuất sang cảng Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ) và con số này có thể tăng dần lên khoảng 230.000 thùng/ngày trong tương lai. Chính phủ Mỹ đã tích cực thúc đẩy quá trình khôi phục xuất khẩu, trong bối cảnh thị trường toàn cầu cần thêm nguồn cung.

Việc dòng dầu từ Kurdistan trở lại thị trường quốc tế được xem là một yếu tố then chốt làm dịu bớt sức nóng của giá dầu, nhất là khi nguồn cung bổ sung từ khu vực này kết hợp với kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ sẽ tạo áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ sẽ ảnh hưởng gì đến thị trường?

Theo ba nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, OPEC+ (gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh) dự kiến sẽ thông qua kế hoạch tăng sản lượng ít nhất 137.000 thùng/ngày trong cuộc họp diễn ra ngày Chủ nhật tới. Mục tiêu của nhóm là mở rộng thị phần trong bối cảnh giá dầu đang ở mức cao.

Tuy nhiên, trên thực tế, OPEC+ vẫn đang bơm thấp hơn khoảng 500.000 thùng/ngày so với mục tiêu đề ra, khiến thị trường không rơi vào tình trạng dư cung như nhiều người lo ngại. Chính điều này đã giúp giá dầu phục hồi trong thời gian qua.

Dù vậy, việc kết hợp giữa dòng dầu Kurdistan trở lại và sản lượng tăng từ OPEC+ vào tháng 11 có thể sẽ khiến thị trường đối mặt với lượng cung bổ sung đáng kể, gây áp lực giảm giá trong những tháng cuối năm.

Bối cảnh địa chính trị tiếp tục phủ bóng thị trường năng lượng

Trong khi các yếu tố cung – cầu đang dịch chuyển, xung đột Nga – Ukraine vẫn là một biến số khó lường. Hôm Chủ nhật, Nga đã tiến hành một trong những đợt tấn công dữ dội nhất vào Kyiv kể từ khi cuộc chiến bùng nổ toàn diện. Trước đó, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga, góp phần đẩy giá dầu tăng mạnh trong tuần qua.

Diễn biến chiến sự tiếp tục tác động trực tiếp đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến thị trường dầu mỏ khó duy trì ổn định lâu dài dù có các yếu tố bổ sung nguồn cung từ Kurdistan hay OPEC+. Đây sẽ là yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát trong thời gian tới.