Xăng E10 là xăng gì? Giá xăng E10 hôm nay "đắt hơn" xăng E5 RON 92 bao nhiêu tiền?

Xăng E10 là xăng gì?

Xăng E10 là loại xăng sinh học được pha trộn giữa 90% xăng truyền thống (xăng khoáng) và 10% ethanol (cồn sinh học). Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), xăng E10 là xăng thành phẩm được pha chế từ xăng khoáng có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch cùng với nhiên liệu sinh học, trong đó cồn nhiên liệu được pha chế với tỷ lệ nhất định.

Cụ thể, theo quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học thì xăng E10 là xăng sinh học có hàm lượng cồn nhiên liệu từ 9 - 10% thể tích.

Việc sử dụng xăng E10 mang những ưu điểm như: Thân thiện với môi trường (Ethanol là nhiên liệu tái tạo, giảm phát thải khí CO2 và các chất gây ô nhiễm khác), giảm hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm không khí; giá thành thường rẻ hơn xăng truyền thống, đồng thời nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu...

Tuy nhiên cũng có những băn khoăn về xăng E10. Tiêu hao nhiên liệu có thể cao hơn một chút với xe chạy xăng E10 từ 3-5%. Ngoài ra, các xe đời cũ (sản xuất trước 2005) có thể bị ảnh hưởng bởi Ethanol có tính ăn mòn kim loại và cao su nếu hệ thống nhiên liệu không tương thích. Ethanol vốn hấp thụ hơi nước từ không khí, về lâu dài có thể gây gỉ sét bình nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất cháy.

Loại ô tô, xe máy nào có thể sử dụng xăng E10?

Theo Tổ chức tư vấn chính sách giao thông độc lập của Vương quốc Anh - RAC Foundation, hầu hết ô tô chạy xăng sản xuất từ năm 2011 trở đi đều có thể sử dụng xăng E10 một cách an toàn. Ngay cả các xe được sản xuất từ sau năm 2000 cũng tương thích nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, bao gồm các mẫu xe của các thương hiệu lớn như Audi, Ford, Mercedes-Benz, Toyota và Volkswagen.

Thực tế, tùy từng xe có những quy định khác nhau, vì vậy chủ xe vẫn cần nghiên cứu kỹ nội dung này trong sách Hướng dẫn sử dụng (HDSD).

Đơn cử, với ô tô, xe Honda CR-V 2021: Phiên bản tại Thái Lan có thể sử dụng xăng E85, nhưng sách HDSD tại Việt Nam lại không đề cập đến xăng sinh học, chỉ ghi rõ yêu cầu xăng có chỉ số octane 91 trở lên.

Trong khi Mazda6 2021 được xác nhận tương thích với E10 tại châu Âu, nhưng sách hướng dẫn không đề cập đến thị trường Việt Nam. Toyota Corolla Altis 2022 ghi rõ có thể dùng đến E85 mà không phân biệt thị trường, ngầm hiểu xe tại Việt Nam cũng dùng được.

Mitsubishi Xforce lại ghi hướng dẫn cụ thể chỉ nên sử dụng xăng E10 là tối đa, nếu vượt quá hoặc có methanol có thể gây hỏng hóc động cơ, hệ thống nhiên liệu và cảm biến.

Với xe máy, theo các chuyên gia kỹ thuật, hầu hết các dòng xe máy hiện đại – đặc biệt từ các hãng lớn như Honda, Yamaha, Piaggio… – đều đã được thiết kế để tương thích với nhiên liệu có chứa ethanol như E5 và E10.

Các dòng xe máy đời cũ, đặc biệt được sản xuất trước năm 2000 hoặc đầu những năm 2000, được khuyến cáo có thể gặp vấn đề do hệ thống nhiên liệu sử dụng vật liệu cao su hoặc kim loại không tương thích với ethanol. Việc sử dụng E10 trong các loại xe này có thể gây hỏng gioăng, rò rỉ đường ống nhiên liệu hoặc làm tắc chế hòa khí.

Với những xe ít sử dụng, nếu để nhiên liệu E10 trong bình quá lâu (trên 3 tháng), ethanol có thể hấp thụ nước, gây hiện tượng tách lớp, ăn mòn và dẫn đến khó khởi động hoặc hỏng hệ thống phun xăng.

Bên cạnh đó, một số mẫu xe hiệu suất cao hoặc xe cổ điển được nhà sản xuất khuyến cáo nên sử dụng xăng không pha ethanol (E0) hoặc chỉ sử dụng E5 để đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu và bảo vệ động cơ.

Giá xăng E10 mới nhất hôm nay 16/3

Hiện, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là một trong những đơn vị thí điểm kinh doanh xăng E10 tại thị trường TP. Hồ Chí Minh (xét theo địa giới cũ trước sáp nhập). Mục đích thí điểm nhằm đánh giá thị trường và khả năng triển khai thực tiễn.

Cập nhật giá xăng E10 mới nhất cho thấy, giá xăng E10 tại vùng 1 đang được bán ngày 16/3 là 24.060 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON95 có giá 25.970 đồng/lít. Chênh lệch giữa giá xăng E10 và RON95 là 1.910 đồng/lít.

Còn đối chiếu với giá xăng E5 RON 92 ở mức 22.500 đồng/lít, giá xăng E10 hiện "đắt hơn" 1.560 đồng/lít.

Tại hội nghị "Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thời kỳ mới" do Bộ Công Thương tổ chức sáng 9/3, ông Đỗ Văn Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam – nhận định rằng dù Thông tư 50 quy định bắt buộc sử dụng xăng E5 hoặc E10 từ 1/6, nhưng văn bản này đã có hiệu lực từ đầu năm 2026. Do đó, về mặt pháp lý, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai ngay từ thời điểm này mà không cần chờ đến hạn chót.

Trên thực tế, một số doanh nghiệp đầu mối lớn đã gia nhập thị trường xăng E10 từ 1/8/2025. Đáng chú ý, PVOIL đang đẩy mạnh ký kết hợp đồng nhập khẩu ethanol để thực hiện pha trộn và cung ứng rộng rãi xăng E10 ngay trong tháng 3. Động thái này cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp khi dồn lực đưa sản phẩm ra thị trường sớm hơn dự kiến.

Phân tích về lợi ích chiến lược, ông Tuấn cho biết Việt Nam vẫn đang phụ thuộc 32% vào xăng dầu thành phẩm nhập khẩu; nếu tính cả dầu thô, nguồn cung nội địa chỉ đáp ứng chưa tới 50%. "Việc tự chủ nguồn cung ethanol sẽ giảm bớt áp lực nhập khẩu trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đầy biến động do xung đột tại Trung Đông. Đưa xăng E10 vào lưu thông càng sớm sẽ càng giúp tiết giảm 10% lượng xăng khoáng tương ứng", ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân lưu ý rằng dù đã có lộ trình cụ thể, nhưng diễn biến thị trường xăng dầu thế giới trong một tuần qua có nhiều thay đổi phức tạp. Trước những rủi ro về địa chính trị, việc sử dụng các loại xăng sinh học như E10, E15 hay E20 đã trở thành xu hướng phổ biến tại Mỹ, Brazil, châu Âu và các quốc gia láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan.

Tại Việt Nam, xăng E5 đã phủ sóng toàn quốc từ năm 2018 và xăng E10 cũng đã có mặt từ tháng 8 năm ngoái. Theo đánh giá của Thứ trưởng Tân, thực tế vận hành cho thấy chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào từ người tiêu dùng về chất lượng nhiên liệu cũng như ảnh hưởng đến hiệu suất hay độ bền của động cơ.

Dù kế hoạch bắt buộc pha trộn ethanol cho toàn bộ xăng khoáng trên thị trường bắt đầu từ ngày 1/6, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định việc thúc đẩy sử dụng xăng sinh học cần được ưu tiên triển khai sớm nhất có thể.

"Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến khó lường, việc chủ động phối trộn xăng sinh học ngay từ bây giờ là giải pháp then chốt để đảm bảo an ninh năng lượng và đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu cho đất nước", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.

Lãnh đạo Bộ cũng cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Nếu quá trình triển khai phát sinh vướng mắc, các hiệp hội và đơn vị đầu mối cần kịp thời kiến nghị để Bộ Công Thương ghi nhận, phối hợp tháo gỡ và đưa ra các giải pháp ứng phó nhanh chóng, phù hợp với thực tế lộ trình. Để đảm bảo tính thực thi, trong tháng 3 này, Bộ Công Thương dự kiến sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra sơ bộ tại những doanh nghiệp cung ứng xăng dầu nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tiến độ triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học trên thị trường.