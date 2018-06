Ghi nhanh: Cả nghìn thương nhân sắp “đổ bộ” Bắc Giang mua vải thiều

Còn 10 ngày nữa mới kết thúc vụ vải sớm, bắt đầu thu hái vải thiều chính vụ, nhưng đến thời điểm này các công tác chuẩn bị đã được tỉnh Bắc Giang hoàn tất. Dự kiến năm nay, "thủ phủ" vải thiều sẽ đón hàng trăm thương nhân Trung Quốc tới giao thương, thu mua hàng.

Dịch vụ "ăn theo" tất bật vào mùa

Những ngày này ở Lục Ngạn, “thủ phủ” vải thiều của tỉnh Bắc Giang, thời tiết khá nắng nóng nhưng nông dân vẫn đổ ra ruộng thu hoạch vải sớm bán cho các lái buôn. Tại vùng vải Phượng Sơn, gia đình ông Đoàn Văn Thơm sắp kết thúc công việc thu hoạch vải sớm, chuẩn bị thu hoạch vải chính vụ. "Năm nay thời tiết ủng hộ, các vùng vải của Lục Ngạn được mùa và chất lượng vải cũng tốt hơn mọi năm. Dù giá có rẻ hơn năm 2017 nhưng tính ra bà con vẫn có lãi nên mọi người rất phấn khởi"- ông Thơm nói.

Công nhân đóng gói vải thiều sớm cho lái buôn Trung Quốc tại cơ sở thu mua vải của gia đình bà Đào Thị Hương ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Ảnh: Trần Quang

"Hiện vải sớm đầu vụ có giá trung bình 14.000 - 17.000 đồng/kg, dự kiến khi vào thu hoạch vải thiều chính vụ giá sẽ tăng cao hơn, đặc biệt là vải VietGAP, GlobalGAP. Theo kế hoạch, Bắc Giang sẽ thu hoạch vải thiều chính vụ vào 10.6. Khi đó sẽ có hàng nghìn điểm thu mua, bán vải thiều và có hàng trăm thương nhân Trung Quốc sang thu mua vải”. Ông Trần Quang Tấn

Thời điểm này, cơ sở thu mua vải sớm của bà Nguyễn Thị Hoài ở huyện Lục Ngạn hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối mịt để thu mua vải đưa đi TP.HCM. Bà Hoài cho biết, trung bình mỗi ngày cơ sở của bà thu mua hàng chục tấn vải các loại, giá từ 13.000 đồng đến trên dưới 20.000 đồng/kg.

Bên cạnh việc thu mua đưa hàng đi TP.HCM, gia đình bà Hoài cũng vận hành hết công suất xưởng sản xuất thùng xốp để cung cấp cho khách đóng hàng và dự trữ dùng cho vụ vải chính vụ sắp tới.

Cơ sở sản xuất đá cây Cường Ngân (đá ướp lạnh cho vải thiều) của bà Trần Thị Ngân cũng đang hoạt động liên tục 24/24 giờ để đảm bảo có đủ sản phẩm phục vụ việc tiêu thụ vải thiều ở huyện Lục Ngạn. Bà Ngân cho biết, là một trong những cơ sở sản xuất đá cây lớn nhất tỉnh Bắc Giang, hiện trung bình mỗi ngày cơ sở của bà làm ra trên 5.000 cây đá, được xe tải chở đi tiêu thụ khắp Lục Ngạn.

Sẵn sàng cho vụ chính

Ông Cao Văn Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lục Ngạn cho biết, hiện trung bình mỗi ngày người dân thu hoạch khoảng 2.000 tấn và thời gian thu hoạch loại vải này sẽ kéo dài khoảng 10 ngày nữa.

Theo ông Hoàn, năm nay thời tiết ủng hộ, vải trồng tại huyện được mùa nên sản lượng và chất lượng cũng tăng cao hơn so với mọi năm. Theo đó, sản lượng vải sớm ước đạt 13.000 tấn và vải chính vụ khoảng trên 70.000 tấn.

Ông Hoàn cho hay: Để chuẩn bị cho vụ thu hoạch vải thiều chính vụ sắp tới, các cơ sở sản xuất thùng xốp và đá cây đang hoạt động hết công suất để phục vụ thị trường.

"Trên địa bàn huyện hiện có 64 cơ sở sản xuất thùng xốp và đá cây, trong đó các cơ sở sản xuất thùng xốp đã làm ra khoảng 3,6 triệu thùng. Đối với mặt hàng đá cây, đến nay cũng đã có 52 cơ sở sản xuất được gần 500.000 cây. Huyện yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng trên phải niêm yết giá rõ ràng, tránh việc nâng giá, đẩy giá lên cao làm ảnh hưởng đến thị trường"- ông Hoàn chia sẻ. Ông Hoàn cho biết thêm, về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trước và trong thời gian thu hoạch vải thiều, huyện đã chỉ đạo lực lượng an ninh luôn thường trực quân số và giúp các thương nhân Trung Quốc làm thủ tục đăng ký tạm trú theo đúng quy định. Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu lực lượng công an phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người nước ngoài trong quá trình họ thu mua vải thiều ở trên địa bàn, tránh trường hợp xảy ra xô xát làm ảnh hưởng đến việc thu mua vải thiều.

Đối với công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong buôn bán như gian lận thương mại, sử dụng tiền giả để mua bán..., năm nay huyện cũng sẽ làm chặt và nghiêm hơn nhằm đảm bảo thị trường tiêu thụ vải được diễn ra thuận lợi nhất có thể.