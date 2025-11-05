GenZ kiếm hàng chục triệu/tháng nhờ làm “chàng tiên cá”

Tiên cá nam: Nghề ít người làm, thu nhập cực “khủng”

Những ngày gần đây, Xiao Song Yi, một sinh viên thuộc chuyên ngành thể thao ở một trường đại học tại Vũ Hán, Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội nước này khi hóa thân thành “tiên cá” và trình diễn ở thủy cung.

Các vai diễn tiên cá do nữ giới đảm nhiệm vốn đã rất quen thuộc với nhiều người, tuy nhiên tiên cá nam lại hiếm hơn nên dễ dàng thu hút sự chú ý. Đặc biệt khi “chàng tiên cá” này sở hữu thân hình chuẩn, có khả năng thực hiện nhiều động tác nhào lộn đẹp mắt dưới nước.

Trước đây, Xiao Song Yi là một vận động viên lặn. Tuy nhiên, anh phải giải nghệ vì chấn thương ở tuổi 19 và quyết định quay lại trường học.

Trong một dịp tình cờ, Song Yi biết đến nghề trình diễn tiên cá. Anh tin đây là một lĩnh vực mới đầy hứa hẹn nên đã quyết định tham gia và nhận ra mình thật sự phù hợp với nghề trình diễn dưới nước. Song Yi chia sẻ, mỗi lần hóa trang thành “chàng tiên cá”, anh như được khoác lên mình một cá tính mới.

Tất nhiên, quá trình chuyển đổi từ vận động viên sang nghệ sĩ biểu diễn dưới nước không hề suôn sẻ. Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm và danh tiếng, rất ít công ty muốn hợp tác với anh.

Dù vậy, Song Yi vẫn kiên trì luyện tập hình thể, tự học biên đạo các động tác dưới nước để trau dồi kỹ năng biểu diễn. Hiện tại, anh đã thực hiện từ 300 - 500 màn trình diễn.

Theo Song Yi tiết lộ, ngành trình diễn tiên cá có khá ít nam giới. Anh chủ yếu hợp tác lâu dài với các thủy cung, mức lương hàng tháng từ 6.000 - 10.000 NDT (21,3 - 35,6 triệu đồng), tùy thuộc vào số lượng buổi biểu diễn. Vào mùa hè, lịch biểu diễn dày đặc hơn, nâng mức lương hàng tháng của anh lên gần 10.000 NDT (35,6 triệu đồng). Anh cũng hợp tác với các công ty bên ngoài để thực hiện các màn trình diễn thương mại với mức giá cao hơn và được thương lượng dựa trên năng lực, thường khoảng 2.500 NDT (8,9 triệu đồng)/ngày.