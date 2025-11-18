Đút túi vài triệu/ngày nhờ ngâm người trong ao bùn, mỗi năm chỉ làm 6 tháng

Kiếm trăm triệu chỉ trong nửa năm nhờ lội ao tìm “vàng”

Từ tờ mờ sáng, tại một trang trại trồng sen ở quận Tai Dian, Vũ Hán (Trung Quốc), nông dân Gao Jian Min đã ngâm mình trong vũng bùn lạnh cóng, ngập đến thắt lưng.

Anh cúi xuống, mặt gần như chạm xuống ao bùn, một tay cầm súng bắn nước, tay còn lại mò mẫm trong bùn. 2-3 phút sau, anh chầm nhậm nhổ củ sen từ trong bùn ra. Một củ sen nguyên vẹn, trắng muốt, dài khoảng 1m đến 2-3m trồi lên khỏi mặt nước.

Ao sen này nằm ngay trước nhà anh Min. Anh cho biết sau khi bỏ phố về quê, anh đã kiếm sống bằng nghề đào củ sen. Hiện tại, anh có thể đào được hơn 500kg củ sen mỗi ngày, thời gian đào mất khoảng khoảng 8 tiếng, thu nhập mỗi ngày hơn 1.000 NDT (3,6 triệu đồng).

Trang trại sen này đã trồng 170 mẫu sen với năng suất đạt 1 tấn/mẫu, sản lượng hàng năm hơn 150 tấn. Hàng năm, vào mùa thu hoạch, trang trại cần tuyển dụng một lượng lớn thợ đào sen. Trong số đó, nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm còn mang theo dụng cụ riêng để thu hoạch củ sen.

Giám đốc trang trại Gao Zi Li chia sẻ, những thợ đào củ sen của họ kiếm được trung bình hơn 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) mỗi ngày, khoảng 2 NDT (7.200đ) cho mỗi kg. Có người có thể đào 750 kg mỗi ngày, và ngay cả ở những ao hồ khó di chuyển hơn, họ cũng có thể thu hoạch được 300 kg.

Tuy công việc đào củ sen rát vất vả nhưng thu nhập rất cao. Những người thợ thường đào củ sen trong nửa năm, với thu nhập từ 100.000 - 200.000 NDT (361,7 - 723,5 triệu đồng).

Ông Li giải thích, việc đào củ sen không chỉ thử thách sức mạnh thể chất mà còn cả kỹ năng và kinh nghiệm. Người mới vào nghề thường không tìm thấy củ sen hoặc khiến củ sen bị gãy khi thu hoạch do quá mạnh tay.

Những người giàu kinh nghiệm có thể phán đoán hướng của củ sen bằng cách quan sát góc của thân sen và sự thay đổi của gợn sóng nước. Họ dùng chân dò tìm trong bùn hoặc dùng tay sờ dọc theo thân sen, lần nào cũng nắm được rễ chuẩn xác.

Hiện nay, hầu hết các cơ sở đều đã bắt đầu sử dụng máy móc hỗ trợ thu hoạch củ sen, mang lại hiệu quả cao hơn. Sau khi xác định được vị trí, người thu hoạch sẽ hướng vòi phun nước áp lực cao vào bùn đất xung quanh củ sen, tận dụng dòng nước mạnh để phá vỡ bùn đất trước khi nhổ củ sen, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Theo ông Zi Li chia sẻ, họ trả lương theo kg để người lao động có thêm động lực cũng như kiếm được nhiều tiền hơn.

Tại một trang trại khác, củ sen thường bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, những người thợ đào phải xuống ao mỗi sáng, làm việc liên tục 8 tiếng trong bùn và nước lạnh. Dù có mặc quần áo chống thấm nước, hơi lạnh vẫn ngấm vào người.

Ông Gao Jian Min, thợ đào củ sen chia sẻ, trước đây ông từng làm việc ở Quảng Châu, nhưng giờ do cao tuổi và khó tìm việc, ông quyết định về quê đào củ sen. Công việc tuy vất vả nhưng tiền luôn dồi dào.

Một số lao động từ các tỉnh thành khác cũng đến đây để kiếm sống. Họ mang theo máy bơm nước, phao và các dụng cụ khác đến để hỗ trợ đào củ sen. Lao động ở xa có thể được cung cấp chỗ ở và bao ăn uống.