Tòa nhà “xấu thảm họa” được rao bán vài nghìn tỷ, sau nửa tháng vẫn ế chỏng chơ

Tòa nhà giá trên trời, người khen đẹp kẻ chê xấu

Nhắc đến những công trình kiến trúc có thiết kế kỳ lạ nhất thế giới, chắc chắn không thể bỏ qua tòa nhà hình đồng xu tại Trung Quốc.

Tòa nhà có tên “Vòng tròn Quảng Châu” này là một trong những công trình mang tính biểu tượng nhất của thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Tòa nhà có chiều cao 138m, gồm 33 tầng, tổng diện tích 85.000 m2.

Đây là tòa nhà hình tròn cao nhất thế giới. Đặc biệt, ở vị trí trung tâm của tòa nhà còn có một lỗ trống, biến nó trở thành một đồng tiền xu khổng lồ.

Tuy rất nổi tiếng trên thị trường quốc tế, song tại Trung Quốc, tòa nhà này lại từng được bình chọn là “tòa nhà xấu xí nhất”. Có lẽ vì vậy mà khi được đưa ra đấu giá vào cuối tháng 10 vừa qua, tòa nhà này vẫn “ế chỏng chơ” sau hơn nửa tháng rao bán.

Bên cạnh đó, lý do “ế hàng” cũng rất có thể nằm ở mức giá của tòa nhà này. Trên nền tảng đấu giá tài sản của Alibaba, mức giá khởi điểm cho “Vòng tròn Quảng Châu” là 1,36 tỷ NDT (4.923 tỷ đồng).

Theo yêu cầu của người tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc 67,98 triệu NDT (246 tỷ đồng) và nộp các giấy tờ liên quan trước 18h ngày 11/11. Tính đến 18h ngày 11/11, tức khoảng nửa tháng sau khi được đem ra đấu giá, phiên đấu giá đã thu hút hơn 20.000 lượt xem trên nền tảng, nhưng chưa có người đăng ký đấu giá.

Theo thông tin từ ban quản trị, nếu không có ai tham gia đấu giá, phiên đấu giá thứ hai sẽ được tổ chức.

Tòa nhà Vòng Tròn Quảng Châu là công trình kiến ​​trúc gây tranh cãi nhất của Quảng Châu. Thông tin công khai cho thấy tổng vốn đầu tư của tòa nhà là 1 tỷ NDT (3.620 tỷ đồng). Năm 2013, tòa nhà đã chi 100.000 NDT (362 triệu đồng) cho một cuộc thi đặt tên, cuối cùng đã chọn "Tòa nhà Vòng Tròn Quảng Châu".

Toàn bộ thân tòa nhà được mạ vàng, trông giống như một đồng xu và hình ảnh phản chiếu của nó trên sông Châu Giang tạo thành số "8", tượng trưng cho sự giao thương thịnh vượng. Tòa nhà thường được gọi là "Tòa nhà Đồng Xu" do nhận thức của công chúng về tính thẩm mỹ "sến súa". Công trình kiến trúc nổi tiếng này cũng từng bị cư dân mạng bình chọn là "tòa nhà xấu nhất".