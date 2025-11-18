Tô bún, cọng hành, bịch bánh tráng trộn... thi nhau tăng giá

Ghi nhận tại các chợ truyền thống ở TP.HCM cho thấy giá rau củ đang có xu hướng tăng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhiều loại rau xanh đã tăng gần gấp đôi so với tháng trước.

Cọng hành, tô bún... đều tăng giá

Chị Nghiêm Huyền, người tiêu dùng tại phường An Hội Tây (TP.HCM), cho biết hơn 2 tuần nay giá rau xanh tăng, nhiều loại đắt đỏ hơn cả dịp Tết.

"Sáng nay tôi đi chợ, mua 5.000 đồng hành lá được đúng 3 cây. Người bán cho biết giá hành lá 80.000 đồng/kg, còn cao hơn cả giá cá diêu hồng. Không chỉ giá rau tăng, tô bún riêu cũng tăng từ 30.000 đồng lên 35.000 đồng vào sáng nay" - chị Huyền nói.

Ghi nhận thực tế tại các điểm bán rau xanh ở chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), chợ Phạm Văn Bạch, chợ Thạch Đà (Gò Vấp)... tiểu thương cho biết chỉ cần so với tháng trước đã thấy giá rau xanh có sự thay đổi chóng mặt.

Đơn cử giá rau xà lách cuộn ở mức 80.000 đồng/kg, hành lá tăng từ 50.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg, cà chua từ 25.000 đồng/kg tăng lên 40.000 đồng/kg, rau cải từ 20.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg, dưa leo từ 20.000 đồng/kg lên 35.000 - 40.000 đồng/kg...

Rau củ tăng giá gây áp lực cho cả người bán, người mua và các hàng quán ăn. Ảnh: THU HÀ

Bà Thanh Mỹ, chủ tiệm bánh tráng trên đường Phạm Văn Bạch (TP.HCM) cũng than thở rằng, giá rau răm đã tăng từ 20.000 đồng/kg lên 52.000 đồng/kg, cạnh đó ớt hiểm, hành khô cũng tăng ít nhất 15.000 đồng mỗi loại. Điều này khiến bà gặp áp lực trong giá bán, buộc quán phải tăng giá từ 15.000 đồng lên 20.000/phần bánh tráng trộn.

Người bán phàn nàn về giá rau tăng. Ảnh: MXH

Về phía người bán hàng, chị Thanh, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Hai cũng bày tỏ nỗi lo trước đà tăng của mặt hàng rau củ.

"Dù rau củ là mặt hàng thiết yếu, nhưng giá cao quá khiến người dân tự giảm số lượng rau mỗi lần mua, người bán như tôi thì lo ế, nên phải giảm số lượng mỗi khi nhập rau về bán", chị Thanh nói.

Cũng theo người này, các vựa rau đầu mối thông tin, giá rau tăng là do ảnh hưởng thời tiết mưa bão ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả miền Tây, gây thiệt hại tới sản lượng, kéo theo lượng hàng hóa về chợ giảm mạnh.

Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển khó khăn và nhiều chi phí đầu vào khác cũng đã tác động đến yếu tố giá thành khi bán lẻ.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cũng nhìn nhận chỉ tính khoảng 15 ngày đầu của tháng 11, giá rau củ có nhiều biến động.

Đơn cử, giá rau thì là vào ngày 1-11 về chợ với giá trung bình đạt 20.000 đồng/kg nhưng tới ngày 11-11, giá đã tăng lên 50.000 đồng/kg, tăng 150%; cùng thời gian, rau cải ngọt cũng tăng từ 18.000 đồng lên 30.000 đồng, ớt hiểm tăng từ 30.000 đồng lên 60.000 đồng...

"Nhìn chung, giá các mặt hàng rau củ đều tăng sau đợt bão. Nguyên nhân là do ảnh hưởng thời tiết thất thường nên nguồn cung giảm, các nhà vườn thu hoạch không được nhiều, dẫn tới tình trạng cầu vượt cung" - đại diện chợ đầu mối Thủ Đức nói.

Nhiều điểm bán nỗ lực bình ổn hàng hóa

Dù giá rau củ đang đà tăng, nhưng nhiều điểm bán, đặc biệt là các siêu thị đang nỗ lực bình ổn giá, hoặc tăng cường khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Đại diện MM Mega Market cho biết hiện nay giá bán tại siêu thị vẫn đang giữ mức bình ổn nhờ lợi thế vận hành 3 hệ thống rau củ quả tại Đà Lạt, Mộc Châu và Tiền Giang. Vì thế nguồn hàng đảm bảo dù điều kiện thời tiết không thuận lợi.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thị trường để thực hiện các điều chỉnh hợp lý, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng" - đại diện siêu thị cho biết.

Tương tự, tại hệ thống các siêu thị như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, FineLife và kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online... giá rau củ, thịt cá và các thực phẩm thiết yếu khác vẫn giữ mức bình ổn.

Thông tin từ các đơn vị này cho biết, nhờ việc dự trữ và ký kết các hợp đồng dài hạn với đối tác về sản lượng và giá cả vì thế hệ thống hạn chế được biến động giá ngắn hạn.

Theo Chi cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2025 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ, đưa mức tăng bình quân 10 tháng đầu năm lên 4%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ, có đến 9 nhóm tăng giá, trong đó thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Nguyên nhân quan trọng đến từ tỉ giá USD/VND tăng lên quanh mức 26.500 đồng/USD, khiến các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đối mặt áp lực lớn.