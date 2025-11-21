Đơn hàng tăng đột biến, ‘thủ phủ’ may mặc Ninh Bình chạy hết công suất trở lại

Làng Sắc, xã Mỹ Thắng, tỉnh Nam Định cũ (nay thuộc phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) từ lâu nổi tiếng với nghề sản xuất, buôn bán hàng may mặc giá rẻ. Nhiều hộ gia đình mở xưởng may, nhận gia công các loại quần áo, chăn ga, gối đệm... theo đơn đặt hàng.

Bên cạnh đó, một số hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ trực tuyến với lượng đơn lớn, phục vụ khách hàng ở khắp các tỉnh, thành.

Những năm qua, hoạt động buôn bán và sản xuất hàng may mặc tại địa phương diễn ra nhộn nhịp; tiếng máy may rền vang cả ngày, xe tải - xe máy chở hàng ra vào tấp nập. Nhờ đó, nhiều gia đình vươn lên làm giàu, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương.

Một cơ sở buôn bán hàng may mặc tại làng Sắc.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 6/2025, không khí ấy bất ngờ chững lại. Nhiều xưởng may vốn hoạt động liên tục bỗng đóng cửa im ắng, chỉ còn vài cơ sở bán lẻ duy trì cầm chừng. Chủ xưởng đứng ngồi không yên, công nhân lo lắng vì nguy cơ mất việc. Nguyên nhân là do số lượng đơn hàng giảm mạnh và tâm lý e ngại sau các đợt kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Sau chuỗi ngày “đóng băng”, các cửa hàng và xưởng may tại Tổ dân phố 78 đã mở cửa trở lại.

Anh T.B.V. (trú tại Tổ dân phố 78, phường Đông A) cho biết anh gắn bó với nghề may mặc hơn 10 năm. Trước đây chỉ buôn bán nhỏ lẻ, sau thấy nhu cầu tăng cao nên anh chuyển sang sản xuất. Xưởng may của gia đình anh hiện có khoảng 60 công nhân, với mức lương từ 9-11 triệu đồng/tháng.

Những tháng trước, anh phải cho công nhân nghỉ luân phiên vì đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng. Hiện nay, sản xuất đã sôi động trở lại, công nhân tăng ca liên tục để kịp tiến độ.

“Mỗi ngày, xưởng của tôi có thể hoàn thành từ 1.000 đến 4.000 bộ quần áo, tùy thuộc mẫu mã, hàng thu đông hay hàng hè, với mức giá dao động từ 40.000-60.000 đồng/bộ.

Việc vận chuyển đơn hàng diễn ra tấp nập.

Thời điểm này, đơn hàng tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái. Công nhân dù phải tăng ca nhưng ai cũng vui vẻ, bởi điều này đồng nghĩa thu nhập của họ sẽ cao hơn. Tuy nhiên, theo chu kỳ, đợt hàng chạy thường chỉ kéo dài 1-1,5 tháng rồi lại chững”, anh V. cho hay.

Chị V.T.H., chủ một xưởng may khác tại Tổ dân phố 78, cũng cho biết lượng đơn hàng tăng đột biến, buộc gia đình chị huy động toàn bộ hơn 30 công nhân làm ngày làm đêm, thậm chí thuê thêm lao động thời vụ để kịp tiến độ giao hàng.

Mừng vì đơn hàng tăng cao nhưng nhiều chủ xưởng thừa nhận họ vẫn phải sản xuất cầm chừng. Sau đợt cao điểm kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa vừa qua, dù không sản xuất hàng thương hiệu lớn nhưng họ vẫn lo ngại về vấn đề tem mác và thuế.

“Đặc thù sản xuất hàng may mặc giá rẻ theo đơn đặt hàng, quy mô nhỏ lẻ khiến chúng tôi khó đăng ký nhãn hiệu vì chi phí tương đối cao và thông tin pháp lý hạn chế. Chúng tôi mong có cơ chế hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể để yên tâm sản xuất, tiếp tục tạo việc làm và đóng góp cho địa phương”, chị H. bày tỏ.