Độc đáo cây me bonsai thế "khủng" đã kết trái vẫn còn ra hoa

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 17:31 PM (GMT+7)

Cây me chua bonsai cổ có hình dáng độc lạ thu hút nhiều người chiêm ngưỡng bởi chiều cao vượt trội, vẻ cổ kính cùng bộ tán khỏe mạnh, cây vừa có quả mà vẫn ra hoa.

Theo tìm hiểu cây me cao khoảng 3m của ông Lê Hồng Phong (xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng trong hội chợ triển lãm cây tại Đà Lạt trước đó.

Cây me có thế khủng thu hút nhiều người đến xem. Ảnh: Dân Việt.

Trong khuôn khổ hội chợ cây cảnh có nhiều cây dáng thế độc - lạ nhưng đặc biệt nhất là cây me chua thế "khủng" có hoa quả đan xen nhau thu hút được sự chú ý của du khách. Với chiều thế dáng vượt trội, bộ tán lá xum xuê cùng câu chuyện về cây cảnh mà ông Phong chia sẻ đã khiến du khách thích thú và thấu hiểu được đam mê cây cảnh của với những tác phẩm bonsai của mình.

Cây me chua có dáng thế độc đáo, thân cổ kính cùng bộ tán khỏe mạnh, cây vừa có quả, vẫn ra hoa. Ảnh: Dân Việt.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, ông Phong cho biết, trong một lần đi chợ Tết vào năm 2010, ông gặp một người rao bán cây me này (cây phôi, chưa được tạo dáng), mặc dù rất thích nhưng thời điểm đó ông không có tiền nên đành ngậm ngùi đi về và kể với mẹ. "Họ chỉ bán trước 30 Tết, nếu qua 30 Tết họ sẽ không bán nữa, mà giờ con không có tiền. Thế là mẹ tôi bảo nếu mày thích thì chở mẹ ra, mẹ mua cho. Từ đó, động lực sưu tầm và chơi cây cảnh của tôi là mẹ. Mẹ tôi đã truyền cảm hứng để tôi theo đuổi đam mê của mình", ông Phong chia sẻ.

Được biết hiện cây me chua khoảng 60 năm tuổi của ông Phong vẫn chưa được đặt tên và vẫn hàng ngày chăm sóc tạo tác cẩn thận.

Trên thân cây, với nhiều vết sẹo lớn nhỏ đã khiến cây me mang vẻ cổ kính, thăng trầm qua thời gian. Ảnh: Dân Việt.

Để đem cây đến được gần hơn với du khách, chủ nhân cây cảnh này đã phải thuê cẩu 8 tấn chở cây từ Đồng Nai vào Đà Lạt tham gia triển lãm.

Cây me được ghép phần đá bên dưới rất đẹp, bên dưới chậu được chứa nước, giúp tôn thêm vẻ đẹp của cây.

Hiện tại, trên cây me có khá nhiều quả, ông Phong trước đó không có ý định đưa cây me đi triển lãm nhưng sau đã thay đổi ý định nên không kịp thời gian để hoa. Nếu có ý định, ông Phong đã chăm sóc đặc biệt và để cây ra hoa, kết trái thì vẻ đẹp cũng như giá trị của cây sẽ tăng lên rất nhiều.

Bonsai cây me không chỉ nổi tiếng với thế cây đẹp, dễ chăm sóc mà còn là một loài cây mang nhiều ý nghĩa phong thủy giúp chủ nhân thuận lợi trong công việc, hanh thông trong con đường thăng quan tiến chức. Bởi vậy thời gian vừa qua nhiều cây me cảnh đã được ngã giá tiền tỷ.

Trước đó, cây me cảnh có hình dáng "quái" như đang bay lên được nhiều người trong giới chơi cây cảnh trả giá cả tiền tỷ nhưng chủ nhân vẫn chưa muốn chuyển nhượng.

Cây me cảnh có hình dáng như đang bay lên. Ảnh: Dân Trí.

Anh Hồ Hải Sơn ở Hóc Môn là chủ nhân của cây me chia sẻ trên báo Dân Trí: “Vườn cảnh của tôi có nhiều loại nhưng độc, lạ nhất là cây me bay trăm tuổi. Gọi như vậy vì nó có hình dáng như đang bay lên trời, nhìn rất uy nghi. Cây me này được tôi nhập từ Campuchia về, ngay từ đầu nó đã có dáng nghiêng, tán lá xum xuê, thân cây to, chắc”.

“Phải tốn nhiều thời gian, tôi mới có thể chuyển cây này về tới TP.HCM, sau đó đúc chậu, thiết kế phong cảnh. Bên dưới có nước chảy, có ông Tiên ngồi đàm đạo, có cậu bé chăn trâu, con cò. Còn bên trên dáng cây me tạo nên một tầng mây. Nhìn tổng thể, chậu me này phong cảnh hữu tình theo dáng thác đổ mây bay”, anh Sơn chia sẻ.

Thoạt nhìn cây me này có dáng khá đặc biệt, phía dưới gốc to rồi vươn dài nhỏ dần theo thân cây, các nhánh trổ ra như hai cánh chim phượng hoàng đang bay trông rất bắt mắt người xem.

Được biết cây me trăm tuổi này được nhiều đại gia yêu cây cảnh trả giá tiền tỷ nhưng chủ nhân vẫn chưa bán.

