Hoa lê rừng Tây Bắc ngập thị trường, giá tiền triệu vẫn hút người mua

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại nhiều tuyến phố và khu chợ lớn tại Hà Nội đang bày bán rất nhiều cành hoa lê được vận chuyển từ vùng Tây Bắc về để phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân.

Hoa lê rừng xuất hiện nhiều ở vùng núi Tây Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn… Sau Tết loại hoa này bung nở trắng xóa, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết nên được nhiều người ưa chuộng. Do đặc thù của loại cây này thường sống trên núi cao, việc khai thác và vận chuyển gặp nhiều khó khăn vì vậy giá thành khi đến tay người tiêu dùng không rẻ, dao động từ vài trăm ngàn đồng cho đến tiền triệu.

Hoa lê rừng (hay còn gọi là hoa mắc cọp, hoa lê trắng) được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Tây Bắc như: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La… Loài hoa này bắt đầu bung nở từ khoảng giữa tháng 2 dương lịch.

Theo các tiểu thương, giá các cành hoa lê rừng dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng tùy vào hình dáng, kích cỡ của cành.

Cành càng to, đẹp, rêu phong, nụ nhiều giá càng cao.

Mặc dù có giá không hề rẻ nhưng hoa lê rừng vẫn được người dân Thủ đô ưa chuộng và sẵn sẵn rút hầu bao.

Theo các tiểu thương, thời gian chơi hoa lê tương đối bền, có thể lên tới 2 tháng.

Anh Hoàng Nam (tiểu thương bán hoa tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, giá hoa lê rừng năm nay nhìn chung cao hơn so với năm ngoái, do ảnh hưởng của thiên tai cộng thêm chi phí vận chuyển tăng cao nên giá nhập cũng tăng theo. Những năm gần đây do nhu cầu của người dân lớn nên việc khai thác quá mức dẫn đến số lượng cành lê đẹp, cổ thụ, rêu phong không còn nhiều.

Ngoài các cành lê to thì nhiều người ưa chuộng các cành nhỏ để cắm bàn cũng rất phù hợp.

Dù giá tương đối cao nhưng do vẻ đẹp của hoa, ý nghĩa phong thủy và thời gian chơi kéo dài nên nhiều người vẫn chấp nhận chi tiền.

Hoa lê được rao bán rầm rộ cả trên chợ mạng và chợ truyền thống.

Hoa lê được buộc cẩn thận để vận chuyển, tránh tình trạng dập, gẫy.

Chị Lan Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi rất thích chơi hoa lê, màu trắng của hoa khi bung nở làm sáng cả một góc nhà. Hoa lê tượng trưng cho núi rừng Tây Bắc và có nhiều ý nghĩa khác nên tôi không tiếc tiền để mua ngay một cành về trưng".

Sắc trắng tinh khôi của hoa lê rừng được nhiều người thích thú.

Tùy vào không gian, nhu cầu của mỗi gia đình có thể chọn cành lê phù hợp để chơi.

Nhiều người chọn chơi hoa lê để lưu lại chút không khí Tết.

Mỗi cành hoa lê lại có một giá bán khác nhau, tùy thuộc vào kích thước, độ độc lạ...

Theo phong thủy, hoa lê tượng trưng cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống.

Hoa lê thường nở theo chùm và bông hoa có 5 cánh.

Hoa lê có thể chơi đến hết tháng 3 âm lịch nên được nhiều người ưa chuộng.