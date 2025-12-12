Doanh số ô tô tháng 11: Những mẫu xe ế nhất thị trường

Theo báo cáo tháng 11 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), toàn thị trường ghi nhận 39.338 xe bán ra, tăng 4% so với tháng 10 nhưng vẫn giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân khúc xe du lịch đóng góp lớn nhất với 28.557 chiếc, tăng 5%; xe thương mại đạt 10.273 chiếc (tăng 1%); trong khi xe chuyên dụng giảm nhẹ 3%, đạt 488 chiếc.

Xe lắp ráp trong nước bán ra 18.370 chiếc, tăng 7% so với tháng trước. Xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 20.968 chiếc, tăng khoảng 1%. Mặc dù tổng doanh số thị trường có cải thiện, nhiều mẫu xe vẫn rơi vào tình trạng bán chậm, thậm chí không tiêu thụ được chiếc nào trong tháng.

Không bán được chiếc nào

Cụ thể, mẫu xe Civic TypeR của Honda trong tháng 11 không bán được chiếc nào, hoặc mẫu xe thuần điện của Ford là chiếc Mustang Mach-E mở bán từ giữa tháng 8 cũng thất thu, không có chiếc nào đến tay khách hàng.

Chiếc xe thuần điện Mustang không bán được chiếc nào trong tháng 11

Theo các đại lý, cả hai đều là xe hiệu suất cao hoặc xe điện cao cấp nhưng mức giá từ 2,5 – 3 tỉ đồng khiến lượng khách hàng tiềm năng bị thu hẹp đáng kể. Civic Type R có giá gần 3 tỉ đồng, đẩy mẫu xe này vào phân khúc cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu hạng sang như Mercedes hay BMW.

Thiết kế gầm thấp, động cơ dung tích lớn, mức tiêu hao nhiên liệu cao cũng khiến mẫu xe này khó phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam.

Loạt mẫu xe bán ế, doanh số chỉ vài chiếc

Toyota Corolla Hybrid – mẫu xe được kỳ vọng tạo điểm nhấn – chỉ bán được 2 chiếc trong tháng 11. Honda Accord tiếp tục nằm trong nhóm doanh số thấp, chỉ 8 xe được bán ra dù đã được đại lý giảm giá. Mẫu Toyota Alphard cũng chỉ ghi nhận 9 xe tiêu thụ.

Theo phản ánh của đại lý, Corolla Hybrid có mức giá khoảng 1 tỉ đồng – khá cao so với phân khúc phổ thông. Với tầm giá này, người mua có nhiều lựa chọn khác hấp dẫn hơn. Honda Accord có giá tới 1,3 tỉ đồng, trong khi phải cạnh tranh trực tiếp với Mazda6 và Toyota Camry – những mẫu có giá mềm hơn đáng kể.

Mẫu xe Corolla Hybrid chỉ bán được 2 chiếc trong tháng 11

Một số mẫu xe khác cũng gặp khó

Nhiều mẫu xe có doanh số từ 10 chiếc như Kia New Sorento HEV/PHEV 7 chỗ (10 chiếc), Toyota Alphard Hybrid (11 chiếc), Kia Morning (16 chiếc) hay Mitsubishi Pajero Sport (27 chiếc). Theo đại lý, các mẫu có giá từ 1 tỉ đồng trở lên không còn phù hợp thị hiếu, trong khi Kia Morning dù rẻ nhưng kích thước nhỏ khiến sức hút giảm mạnh so với giai đoạn trước.

Suzuki tiếp tục là hãng có nhiều mẫu bán chậm. Suzuki Jimny chỉ đạt 30 xe, Swift đạt 39 xe. Mẫu xe mới Suzuki Fronx ra mắt giữa tháng 10, cũng chưa tạo được hiệu ứng rõ rệt, chỉ bán được 116 xe trong tháng 11.

Dù thị trường chung đang có dấu hiệu phục hồi, diễn biến trên cho thấy sức mua vẫn tập trung vào những dòng xe phổ thông, giá hợp lý; còn các mẫu xe đặc thù, giá cao hoặc kén khách tiếp tục gặp khó trong việc tiếp cận người tiêu dùng.

Mẫu xe Fronx của Suzuki chưa đạt được kỳ vọng