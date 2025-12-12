Giá thịt, trứng tăng mạnh, người tiêu dùng xoay xở thế nào mùa cận Tết?

Những ngày này, giá thịt và trứng tại nhiều chợ truyền thống và siêu thị đồng loạt tăng mạnh, tạo áp lực không nhỏ lên chi tiêu của các gia đình trong bối cảnh mùa mua sắm cuối năm đã bắt đầu nhộn nhịp.

Tại TP.HCM, nhiều bà nội trợ cho biết họ buộc phải thay đổi thói quen mua sắm, chuyển sang loại thịt giá thấp hơn, canh giờ giảm giá hoặc tăng sử dụng thực phẩm đông lạnh để đảm bảo bữa ăn vẫn đủ đầy mà ngân sách không bị đội lên quá mức.

Giá thịt heo tăng khoảng 10.000 đồng/kg trong những ngày gần đây.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại nhiều chợ truyền thống ngày 10/12, các sạp thịt heo đều niêm yết giá cao hơn từ 5.000 đến 15.000 đồng/kg so với cách đây nửa tháng. Thịt ba rọi, nạc dăm, sườn non - vốn là những phần được tiêu thụ nhiều nhất - đều tăng rõ rệt. Trứng gà, trứng vịt cũng ghi nhận mức tăng mạnh sau giai đoạn dài giữ giá thấp.

Giá tăng liên tục, sạp chợ bán chậm

Tại chợ Đo Đạc (phường Bình Trưng, TP.HCM), chị Linh - tiểu thương bán thịt heo hơn 10 năm - cho biết giá nhiều loại thịt đang tăng đều mỗi ngày, khiến cả người bán và người mua đều khó.

Sáng 10/12, ba rọi rút xương có giá 220.000 đồng/kg, nạc dăm 180.000 đồng/kg, thịt đùi 120.000 đồng/kg, xương heo 110.000 đồng/kg, còn sườn non lên tới 240.000 đồng/kg. Mỗi loại tăng khoảng 10.000 đồng/kg.

Theo chị Linh, giá bắt đầu nhích lên từ khoảng nửa tháng nay. Càng gần đến Tết giá lúc nào cũng tăng, nhưng nguồn cung năm nay lại bị ảnh hưởng bởi bão lũ, dịch bệnh nên giá chắc chắn sẽ còn lên nữa.

Theo các tiểu thương, giá thịt heo đang tăng từng ngày và sức mua cũng giảm.

Dù giá tăng, lượng thịt bán ra vẫn không khởi sắc. “Bán chậm lắm, không tăng mấy. Kinh tế khó khăn, người mua ít hẳn. Trước kia tôi bán nhiều hơn, giờ mỗi ngày khoảng 100kg thôi”, chị Linh nói.

Không chỉ thịt heo, trứng gia cầm cũng tăng giá nhanh trong tháng qua. Tại một sạp trứng lâu năm, ông Lộc cho biết trứng gà ta hiện dao động từ 38.000 - 42.000 đồng/chục, trứng gà công nghiệp 35.000 - 38.000 đồng/chục. Trong khi chỉ vài tháng trước, mức giá này chỉ quanh mức 20.000 - 25.000 đồng/chục.

“Trứng vịt thì tăng nhẹ hơn, khoảng 33.000 đến 35.000 đồng/chục thôi. Nhưng trứng gà ta, gà công nghiệp thì tăng mạnh lắm, khách cũng đắn đo hơn”, ông Lộc nói.

Mỗi ngày ông Lộc bán khoảng 300 trứng, đặc biệt trứng gà công nghiệp được các quán ăn mua nhiều vì giá “mềm” hơn.

Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, xoay xở đủ kiểu

Áp lực giá thịt và trứng tăng khiến nhiều gia đình buộc phải thay đổi thói quen mua sắm. Chị Nguyễn Thị Hảo (phường Phước Long, TP.HCM) cho biết gần như ngày nào chị cũng theo dõi chương trình giảm giá của siêu thị để “canh giờ”.

“Thường chiều tối siêu thị giảm 30-50%, mà thịt vẫn còn tươi, tôi thấy chất lượng ổn. Mua vậy tiết kiệm được nhiều lắm. Bây giờ cái gì cũng tăng nên phải tính toán chứ không mua kiểu tùy hứng như trước nữa”, chị Hảo chia sẻ.

Ngoài việc săn khuyến mãi, nhiều người chuyển sang mua các phần thịt giá thấp hơn như thịt đùi, thịt vai thay vì sườn non hay ba rọi. Một số gia đình ưu tiên mua thịt đông lạnh, hàng khuyến mãi theo combo hoặc chia nhỏ bữa ăn để cân đối chi phí.

Thay vì mua sườn non có giá cao, nhiều người chuyển sang mua xương để tiết kiệm chi phí.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá thịt heo đang chịu tác động của nhiều yếu tố cùng lúc. Nguồn cung giảm sau đợt dịch tả châu Phi và bão lũ là nguyên nhân dễ thấy nhất. Khi đàn heo bị thiệt hại, giá thịt tăng là điều hiển nhiên.

Ngoài ra, theo ông Đoán, một số công ty có thể điều chỉnh giá để tạo thanh khoản thị trường dịp cuối năm, từ cám, giống đến thịt hơi. Tuy nhiên, điểm khác biệt của năm nay là giá không chỉ tăng vì yếu tố tâm lý mà tăng thật.

“Giá heo hơi từ dưới 50.000 đồng/kg đã tăng lên gần 60.000 đồng/kg chỉ trong 10 ngày. Đây là tín hiệu tích cực để ngành chăn nuôi phục hồi”, ông Đoán nói.

Về dự báo giá Tết Bính Ngọ 2026, ông Đoán nhận định, giá có thể tăng nhưng không quá cao như những năm trước. Nhìn chung sẽ ở mức trung bình để phù hợp với túi tiền người dân trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Giá tăng quá mạnh như năm 2020 sẽ gây áp lực lớn lên nhiều gia đình.

Giá trứng gà, trứng vịt tăng 25-30% so với cùng kì năm trước.

Đồng Nai hiện chiếm khoảng 1/8 tổng đàn heo cả nước với hơn 4 triệu con và 42 triệu con gia cầm. Ông Đoán khẳng định nguồn hàng vẫn ổn: “Các doanh nghiệp lớn duy trì đàn tốt, các trang trại gia cầm đang tái đàn phục vụ Tết. Không thiếu hàng, nhưng giá bán lẻ có thể biến động do nhu cầu tăng”.

Tại hội nghị “Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm nguồn cung dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026” diễn ra tại TP.HCM, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 2026 sẽ không thiếu. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết nhu cầu thực phẩm dịp Tết dự kiến tăng 10-15%, nhưng các doanh nghiệp và địa phương đã chủ động chuẩn bị từ sớm.

“Chúng tôi đã tổ chức hội nghị về phát triển ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm; đẩy mạnh cải cách hành lang pháp lý, tháo gỡ thủ tục hành chính, rà soát giống và bảo đảm an toàn sinh học”, Thứ trưởng Tiến cho biết.

Ngoài ra, Bộ đã yêu cầu các địa phương hướng dẫn hộ chăn nuôi tái đàn đúng quy định về an toàn dịch bệnh; đồng thời tăng kiểm tra việc lưu thông, giết mổ và phân phối để hạn chế biến động giá trong cao điểm cuối năm.

Các chuyên gia đều nhận định giá thịt và trứng sẽ còn tăng khi càng đến gần Tết, cả dương lịch và âm lịch. Tuy nhiên, mức tăng được dự báo không quá đột biến do nguồn cung vẫn dồi dào, thị trường không có dấu hiệu khan hiếm.

Dù vậy, với nhiều gia đình nhất là nhóm thu nhập trung bình, thấp thì áp lực chi tiêu vẫn còn lớn. Tết năm nay, người tiêu dùng có xu hướng mua sắm thận trọng hơn: chuẩn bị sớm, ưu tiên nhu cầu thiết yếu và tận dụng tối đa các chương trình khuyến mãi.