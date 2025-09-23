Vợ chồng Nghệ An lắp điện mặt trời mái nhà, kết quả bất ngờ sau 2 năm sử dụng

Thời gian gần đây, khi “dân tình” xôn xao về hoá đơn tiền điện ngày càng tăng cao, gia đình anh Cường và chị Nga, trú tại xóm An Thạch, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An lại “bình chân như vại”. Bởi vì, hoá đơn tiền điện nhà chị tháng cao nhất trong năm vừa qua chỉ hết 18,4 nghìn đồng.

Chị Nga cho biết, cách đây 2 năm, khi bước vào thời điểm nắng nóng trên diện rộng, tình trạng mất điện diễn ra liên tục. Gia đình chị có người già và trẻ nhỏ thường xuyên phải chịu đựng cảnh nóng nực mà không có điện. Vì vậy, chồng chị bàn với vợ chi tiền để lắp điện mặt trời mái nhà.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của gia đình chị Nga được lắp đặt cách đây hơn 2 năm. (Ảnh: NVCC)

“Ban đầu, chồng tôi bảo lắp đặt điện mặt trời. Tôi thấy chi phí ban đầu bỏ ra khá là nhiều nên rất phân vân, không muốn chi một lúc nhiều tiền như vậy nhưng chồng tôi vẫn quyết định lắp”, chị Nga cho hay.

Theo chị Nga, trước khi lắp điện mặt trời mái nhà, mỗi tháng gia đình chị dùng tiết kiệm lắm vẫn hết từ 2,7-3 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên, khi lắp xong điện mặt trời, cả gia đình dùng thoải mái, không lo mất điện mà có tháng chỉ phải trả 6 nghìn đồng tiền điện.

“Nhà tôi lắp hệ thống này hết 130 triệu đồng. Trong đó gồm 20 tấm pin năng lượng mái nhà 480W, tiến tần 6kW, pin lưu trữ gần 43kW. Điện cả nhà dùng thoải mái, không cần tiết kiệm mà chỉ hết vài nghìn tiền điện một tháng”, chị Nga cho hay.

Tiền điện tháng 6 gia đình chị Nga chỉ dùng hết 6,4 nghìn đồng.

Đặc biệt, đợt mưa bão vừa qua, khi cả xóm bị mất điện, tối om, chỉ một mình nhà chị Nga lúc nào cũng sáng và có điện dùng thoải mái. Không những thế, chị còn cho 3-4 gia đình cạnh nhà kéo dây điện về dùng ké và cho cả xóm đến sạc nhờ đồ điện thoải mái khi mất điện do mưa bão.

Nhiều người lo ngại hiệu quả của điện mặt trời khi trời mưa bão nhưng chị Nga cho biết, suốt hơn 2 năm qua, có nhiều trận bão đi qua nhưng hệ thống điện mặt trời nhà chị chưa hề hư hỏng gì.

“Các tấm pin mặt trời vẫn hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu. Chúng được thiết kế để chống thấm nước và có lớp kính cường lực trên tấm pin. Vậy nên, chúng vẫn sản xuất ra điện khi trời không có nắng, nhiều mây và mưa. Nếu được lắp đặt chắc chắn, bắt vít cẩn thận để đảm bảo bộ bền thì sẽ chống lại được sức gió mạnh do gió bão gây ra”, chị Nga phân tích.

Chi phí lắp đặt cho hệ thống điện mặt trời nhà chị Nga hết khoảng 130 triệu đồng.

Sau hơn 2 năm sử dụng, hệ thống điện mặt trời nhà chị Nga vẫn hoạt động rất tốt và chị cho rằng đây là quyết định quá đúng đắn. Không chỉ tiết kiệm được tiền điện hàng tháng, gia đình chị còn được dùng điện thoải mái, không phải lo lắng mỗi khi nhận về hoá đơn tiền điện hàng tháng.

Chị Nga cho rằng, nhược điểm duy nhất của điện mặt trời mái nhà là chi phí đầu tư ban đầu hơi cao. Tuy nhiên, tuỳ vào nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình mà chi phí lắp đặt nhiều hay ít. Nhà dùng ít thì chi phí đầu tư ít, dùng nhiều thì chi phí đầu tư nhiều hơn.

“Mọi người muốn lắp điện mặt trời mái nhà thì nên tìm hiểu kỹ, tìm đơn vị thi công có tâm, có tầm. Đồng thời, nên chọn đơn vị lắp đặt gần nhà để tiện hỗ trợ bảo hành”, chị Nga nói.