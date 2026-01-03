Siêu dự án điện mặt trời của Trung Quốc tạo ra hiệu ứng ít ai ngờ

Với quy mô vượt trội so với trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất tại Mỹ, dự án này là một phần trong chiến lược của chính phủ Trung Quốc nhằm chuyển đổi đất nước sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Theo thông tin từ tờ New York Times, cụm trang trại năng lượng mặt trời Thanh Hải có khả năng sản xuất gần 17.000 megawatt điện. Tuy nhiên, vai trò của nó không chỉ dừng lại ở việc cung cấp năng lượng. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature cho thấy, sự hiện diện của hàng kilomet tấm pin mặt trời đã làm thay đổi môi trường xung quanh, cải thiện đa dạng sinh học trong khu vực sa mạc.

Nghiên cứu đã phân tích nhiều yếu tố môi trường, bao gồm chất dinh dưỡng trong đất, các loài thực vật và vi sinh vật, cũng như độ ẩm không khí. Kết quả cho thấy, sự hiện diện của trang trại năng lượng mặt trời đã làm tăng độ ẩm trong đất, nhờ vào việc các tấm pin hấp thụ bức xạ mặt trời làm giảm thiểu sự bốc hơi nước. Việc vệ sinh các tấm pin cũng được ghi nhận là một yếu tố góp phần vào sự gia tăng độ ẩm.

Điều kiện đất được cải thiện đã tạo môi trường cho nhiều loại vi sinh vật và thực vật phát triển hơn so với vùng sa mạc xung quanh. Đây là một minh chứng cho thấy, ngoài việc giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc cung cấp điện sạch, các tấm pin mặt trời còn có thể bảo vệ môi trường theo những cách bất ngờ.

Ngoài ra, trang trại năng lượng mặt trời cũng cần lao động địa phương để vận hành, từ đó tạo ra thêm việc làm cho khu vực vốn có ít cơ hội việc làm như ở cao nguyên Tây Tạng. Trung Quốc có lợi thế trong việc xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời quy mô lớn nhờ vào việc là nhà sản xuất chính của pin mặt trời trên toàn cầu và nhu cầu điện năng trong nước rất lớn, đặc biệt khi quốc gia này đang dẫn đầu thị trường xe điện.

Theo báo cáo của IEA, 17 triệu xe điện đã được bán trên toàn thế giới vào năm 2024, trong đó hơn 11 triệu chiếc được tiêu thụ tại Trung Quốc. Hiện tại, khoảng 10% tổng số ô tô lưu thông trên đường ở Trung Quốc là xe điện, từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo như cụm trang trại năng lượng mặt trời Thanh Hải. Nếu tiếp tục mở rộng các trang trại này tại những vùng sa mạc rộng lớn, Trung Quốc không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng mà còn có thể cải thiện chất lượng môi trường xung quanh.