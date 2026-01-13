Điều khó tin ở Đức: Điện mặt trời đánh bại than và khí đốt trong điều kiện ít nắng

Vào năm 2025, ngành năng lượng mặt trời của Đức đã đạt một cột mốc quan trọng khi chiếm 18% tổng lượng điện năng sản xuất, lần đầu tiên vượt qua than đá (16%) và khí metan (14%). Điều đáng chú ý là Đức đã đạt được thành tựu này mặc dù vị trí địa lý không thuận lợi cho việc đón ánh nắng mặt trời.

Nhiều người chúng ta nghĩ rằng phải có nắng mới có thể tạo ra nhiều năng lượng mặt trời.

Quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của Đức đã tăng tốc sau thảm họa Fukushima năm 2011, thời điểm quốc gia này quyết định loại bỏ dần điện hạt nhân. Mặc dù có lo ngại về việc gia tăng phụ thuộc vào dầu khí, Đức đã đẩy mạnh lắp đặt năng lượng mặt trời.

Một trong những yếu tố chính góp phần vào sự phát triển này là giá thành tấm pin mặt trời lắp đặt trên mái nhà tại Đức luôn thấp hơn so với Mỹ, tạo cơ hội cho quốc gia này bổ sung trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất Châu Âu vào năm 2024.

Hiện nay, gần 60% điện năng của Đức đến từ các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó năng lượng gió chiếm 27% tổng sản lượng điện. Cam kết của Đức đối với năng lượng tái tạo đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu biến động ở Châu Âu. Cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến nguồn cung dầu mỏ từ Nga bị cắt đứt, dẫn đến giá năng lượng tăng cao và làm nổi bật tầm quan trọng của năng lượng tái tạo và độc lập năng lượng.

Nhưng người Đức đang chứng minh điện mặt trời không nhất thiết phải cần nhiều nắng.

Mặc dù có những tín hiệu tích cực, những người ủng hộ năng lượng mặt trời ở Đức cảnh báo rằng tốc độ lắp đặt cần phải tiếp tục tăng để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030. Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng của Đức vẫn giữ nguyên ở mức 56% vào năm 2025, và tốc độ tăng trưởng năng lượng mặt trời không có sự cải thiện so với năm 2024.

Theo báo cáo từ Electrek, vị trí địa lý không phải là lý do chính đáng để người Mỹ từ chối năng lắp đặt lượng mặt trời. Một số vấn đề như giá thành cao của các hệ thống năng lượng mặt trời tại Mỹ, thủ tục hành chính rườm rà và chính sách của chính phủ đang kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp này.