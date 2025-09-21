Không lo về giá điện, ô tô gắn hệ thống điện mặt trời chạy bon bon trên phố

Các nhà nghiên cứu từ Tổ chức Nghiên cứu Ứng dụng Hà Lan (TNO), Viện Fraunhofer về Hệ thống Năng lượng Mặt trời (Fraunhofer ISE), cùng với ba nhà sản xuất bộ kit quang điện tích hợp trên xe - Sono Solar (trước đây là Sono Motors) của Đức, Lightyear Layer và IM Efficiency của Hà Lan - đã hợp tác để đo lường tiềm năng của xe tích hợp năng lượng mặt trời trong một nghiên cứu chuyên sâu kéo dài 9 tháng.

Các phép đo được tiến hành trên đường cao tốc, đường đô thị và đường nông thôn. Đây là một phần của dự án châu Âu kéo dài 3 năm (khởi động từ 2023), nhằm đánh giá hiệu suất và xác minh hiệu quả thực tế của VIPV.

Các phép đo bức xạ mặt trời được triển khai từ tháng 3/2024 với 18 phương tiện. Hệ thống cảm biến chạy pin do nhóm nghiên cứu phát triển được lắp đặt ở hai bên và trên nóc của 5 xe tải chở hàng, 2 xe buýt, 4 xe tải nhỏ giao hàng địa phương và 7 xe ô tô con.

Chiếc ô tô tải được tích hợp hệ thống điện mặt trời. Ảnh: IM Efficiency

“Kết quả đo lường xác nhận rằng tấm pin mặt trời trên xe có thể là một nguồn năng lượng tái tạo di động, hữu ích cho ngành vận tải, các nhà nghiên cứu cho biết trong thông báo về báo cáo tạm thời và nhấn mạnh: “SolarMoves: Đo lường thực tế về bức xạ và mức tiêu thụ năng lượng cho phương tiện chạy điện mặt trời”.

Nghiên cứu cho thấy dữ liệu vệ tinh và khí tượng có thể giúp tính toán chính xác hơn các yếu tố che bóng từ tòa nhà, cây cối và phương tiện khác, từ đó xây dựng hệ số che bóng trong các mô hình. Tuy nhiên, để có được đánh giá sản lượng năng lượng thực tế, cần bổ sung dữ liệu “cụ thể theo tuyến đường - vị trí” và “hành vi sử dụng cụ thể”.

Báo cáo bao gồm dữ liệu và thảo luận về hiệu suất liên quan đến xe tải đầu kéo - rơ moóc, xe van điện, xe con điện, các đội xe VIPV cũng như cơ sở hạ tầng sạc.

Theo đó, các tình huống đỗ xe tạo ra điều kiện che bóng đặc biệt khó khăn, làm giảm sản lượng, cho thấy cần có “giải pháp đỗ xe chiến lược hoặc phương pháp sạc bổ sung”.

Nghiên cứu cũng ghi nhận các tấm pin gắn bên hông nhận được lượng bức xạ ít hơn khoảng 50% so với các tấm pin gắn trên nóc trong các chu kỳ di chuyển ở Hà Lan và miền Bắc nước Đức. Cụ thể, pin trên nóc đạt trung bình 2,8 kWh/m2 mỗi ngày, trong khi pin gắn bên hông chỉ đạt 1,3 kWh/m2 mỗi ngày.

Chiến dịch đo bức xạ này được tiến hành sau các mô hình dự đoán trước đó của nhóm nghiên cứu, cho thấy ở Nam Âu, VIPV có thể đáp ứng tới 50% nhu cầu năng lượng của các phương tiện chở khách phổ thông với quãng đường đi hằng năm thấp (khoảng 4.000-5.000 km) và 35% ở Trung Âu.

“Tuy nhiên, cần thêm dữ liệu theo mùa, đặc biệt từ mùa Xuân và mùa hè để xác nhận xu hướng dài hạn cho ba loại phương tiện”, báo cáo nêu rõ.

Các nhà nghiên cứu đang mở rộng chiến dịch đo lường sang khu vực Nam và Đông Âu, với báo cáo cuối cùng dự kiến công bố vào năm 2026. Báo cáo này sẽ bao gồm những phát hiện cập nhật và đưa ra khuyến nghị nhằm tối ưu hóa việc triển khai VIPV trên các loại phương tiện và khu vực khác nhau.

Theo PV