Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc

Hiện phòng trưng bày các sản phẩm thật – giả do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức mở cửa từ nay đến hết ngày 25/11/2025.

Trong số hàng trăm mặt hàng được nhận diện tại đây, mặt hàng lê trái cây đang được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm bởi đây là mặt hàng vừa rẻ, mà tại thị trường trong nước đang có khá nhiều chủng loại lê khác nhau.

Bởi trên thị trường, tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ "đội lốt" nho Hàn Quốc xuất hiện ngày càng nhiều, gây nhiễu loạn giá cả và khiến người mua khó phân biệt đâu là hàng nhập khẩu chính ngạch.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hiện mặt hàng lê Hàn Quốc đang vào mùa. Lê Hàn Quốc chính ngạch luôn có tem nhãn tiếng Hàn dán trực tiếp trên từng quả, mã QR truy xuất được đơn vị trồng – đóng gói, kèm theo thùng carton in logo nhà cung cấp và thông tin xuất xứ đầy đủ.

Cận cảnh sản phẩm lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch (ảnh trên) và lê không rõ nguồn gốc xuất xứ/giả nguồn gốc xuất xứ (ảnh dưới).

Ngoài ra, vỏ lê Hàn Quốc có màu vàng nhẹ, đồng đều màu sắc, bề mặt mịn và chắc tay khi cầm. Khi cắt ra, ruột lê giòn, thơm nhẹ và nhiều nước.

Trong khi đó, lê trôi nổi thường có vỏ loang lổ, màu sắc có thể vàng đậm, hoặc vàng nâu sẵm, màu sắc không đồng nhất, đôi khi hơi xanh hoặc hơi sần sùi. Ruột lê có thể bở, vị nhạt hoặc chua gắt.

Cũng theo Cục QL&PTTTTN, sự chênh lệch giữa hai loại lê này chủ yếu nằm ở quy trình kiểm soát chất lượng. Lê nhập khẩu chính ngạch được kiểm dịch thực vật, bảo quản lạnh tiêu chuẩn và vận chuyển theo chuỗi lạnh liên tục. Trong khi đó, hàng trôi nổi có thể đi qua nhiều đầu mối, không kiểm soát nhiệt độ, dẫn đến giảm chất lượng và dễ hư hỏng.

Do đó, người tiêu dùng nên ưu tiên mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín, kiểm tra kỹ tem nhãn, thông tin trên thùng, giá bán và có thể yêu cầu xem chứng từ nhập khẩu nếu cần. Việc nhận diện đúng không chỉ giúp lựa chọn sản phẩm an toàn mà còn hạn chế tình trạng gian lận thương mại đang ngày càng tinh vi trên thị trường trái cây nhập khẩu.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.

Tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, các sạp hoa quả treo biển "lê Hàn Quốc 60.000 – 70.000 đồng/kg", thấp hơn gần một nửa so với giá tại siêu thị. Khi được hỏi về chứng từ nhập khẩu, hầu hết các tiểu thương không xuất trình được giấy tờ. Trên từng quả lê chỉ dán tem tròn nhỏ, không có thông tin tiếng Hàn hay mã truy xuất nguồn gốc.

Đại diện Cục Quản lý thị trường và Phát triển thị trường trong nước cho biết, thời điểm cuối năm là cao điểm hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường, đặc biệt với nhóm trái cây nhập khẩu. Người tiêu dùng được khuyến cáo nên ưu tiên mua tại các siêu thị, cửa hàng có uy tín, kiểm tra kỹ tem nhãn, thùng đựng và yêu cầu hóa đơn để đảm bảo quyền lợi khi có vấn đề phát sinh.

Việc nhận diện đúng lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch không chỉ giúp người tiêu dùng "tránh tiền mất – chất lượng giảm", mà còn góp phần hạn chế tình trạng gian lận thương mại, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hàng nhập khẩu chính hãng.