Dịch tả lợn châu Phi gia tăng nhanh chóng, chuyên gia chỉ điểm 12 cách nhận biết lợn bệnh

Trước đó, phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhiều hộ chăn nuôi đã "trắng tay" vì dịch tả lợn châu Phi. Đơn cử, tại gia đình bà H.T.T (thôn Ngầu 2, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang) đã buộc tiêu hủy đàn lợn gần 70 con do bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, có những gia đình chỉ nuôi vài con thì thiệt hại không đáng kể nhưng đàn lợn hàng chục con như gia đình bà T, thiệt hại không thể đong đếm. Bởi không chỉ gánh trên vai khoản nợ đầu tư con giống, xây dựng chuồng trại, thức ăn chăn nuôi…giờ đây, bà T chưa biết sẽ xoay chuyển ra sao với khoản nợ gần 500 triệu đồng đầu tư mở đại lý thức ăn chăn nuôi, do "gia tài" của khách hàng bà T cũng đã nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, tính đến ngày 24/7, trên địa bàn tỉnh đã có 45 xã ghi nhận và công bố xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn buộc tiêu hủy vì dịch lên đến 7.700 con (tương đương khoảng 430 tấn). Trong đó, nhiều nhất là khu vực II của tỉnh với 10 xã có ổ dịch, gồm các xã: Trung Hà, Chiêm Hóa, Hùng Đức, Kim Bình, Kiên Đài, Tân Mỹ, Hòa An, Tân An, Hàm Yên, Yên Nguyên; tiếp đến là các xã khu vực VIII với 8 xã, khu vực VII với 6 xã… Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này đề nghị các địa phương, các trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản các khu vực, trạm Kiểm dịch động vật huy động tối đa lực lượng, phân công cán bộ thường trực để ứng phó, xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lan rộng. Đặc biệt, các hộ gia đình, trạng trại chăn nuôi thực hiện nghiêm yêu cầu "5 không" trong phòng, chống dịch, gồm: Không giấu dịch; không buôn, bán vận chuyển lợn ốm, chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn ốm; không sử dụng thức ăn thừa trong chăn nuôi và không vứt xác lợn chết ra môi trường.