Cư dân đề nghị kiểm định độc lập, đối thoại trước khi di dời

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn của một số hộ dân sinh sống tại các tòa HH1B, HH2B, HH3B, HH4B thuộc khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

Trong đơn, cư dân bày tỏ lo ngại trước thông tin về phương án phá dỡ các tòa nhà và di dời chỗ ở theo chủ trương của chính quyền. Người dân mong muốn cơ quan chức năng xem xét các giải pháp khắc phục tại chỗ, giữ lại công trình, qua đó ổn định nơi ở và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các hộ gia đình.

Để làm rõ cơ sở xử lý, cư dân đề nghị tổ chức kiểm định độc lập, công khai hồ sơ pháp lý và kết quả đánh giá an toàn công trình. Đồng thời, người dân kiến nghị rà soát khả năng bổ sung hạ tầng trên quỹ đất phù hợp, tổ chức đối thoại nhằm làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cư dân các tòa HH1B, HH2B, HH3B, HH4B tại khu đô thị Linh Đàm kiến nghị xem xét phương án giữ lại công trình, ổn định chỗ ở. Ảnh: LQ

Một nội dung khác được các hộ dân đề cập là cần cân nhắc đầy đủ các phương án di dời trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo kiến nghị, việc xử lý công trình cần được xem xét trên cơ sở đánh giá toàn diện, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi và chỗ ở của người dân khi những vấn đề liên quan chưa được làm rõ.

Sau khi tiếp nhận đơn và tài liệu kèm theo, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ đến UBND thành phố để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan này cũng đề nghị UBND thành phố thông báo kết quả để phục vụ công tác giám sát theo quy định.

Hà Nội đặt hạn di dời cư dân HH Linh Đàm trước 31/12/2027

Việc cư dân kiến nghị diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai phương án xử lý các tồn tại, vi phạm tại 12 công trình, dự án trên địa bàn.

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6301, phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96 của HĐND thành phố. Kế hoạch hướng đến khắc phục hậu quả vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Trong danh sách 12 công trình, dự án có các tòa HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu đô thị Linh Đàm, cùng CT6 Kiến Hưng - Bemes, công trình hỗn hợp Đại Thanh, CT5 Tân Triều, khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 Kim Văn - Kim Lũ, các tòa VP3, VP5, VP6 tại Linh Đàm.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, cư dân thuộc diện phải di dời tại 4 tòa HH Linh Đàm phải hoàn thành việc di dời trước ngày 31/12/2027. Ảnh: LQ

Đối với nhóm công trình HH1, HH2, HH3, HH4, kế hoạch xác định mốc trước ngày 31/12/2027 phải hoàn thành di dời người dân khỏi những căn hộ thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng.

Giai đoạn tiếp theo tập trung xử lý các tồn tại tại công trình. Trước ngày 31/12/2028, các hạng mục phải hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế và diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ những căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện; đồng thời thực hiện cải tạo, chỉnh trang công trình.

Cũng trong thời hạn này, cơ quan chức năng phải xác nhận hiện trạng thực tế và xác định phần công trình được tồn tại có điều kiện.

Về quyền lợi pháp lý của cư dân, kế hoạch dự kiến triển khai việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các hộ gia đình, nhà ở thuộc hoặc không thuộc diện phải di dời. Công việc này bắt đầu từ quý 1/2027 và dự kiến hoàn thành trong quý 4/2028.