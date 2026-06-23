Con vật xuất xứ Thái Lan tối ngày gặm lá, nhai cỏ, 120 m² nuôi hơn 100 con, một người Lạng Sơn "bỏ túi" 300 triệu/năm

Bỏ dê cỏ, nuôi dê Thái Lan thành công ở Lạng Sơn

Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Thành, nơi có điều kiện đồi núi phù hợp để phát triển chăn nuôi gia súc, anh Triệu Văn Quang luôn ấp ủ ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Năm 2020, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thịt dê trên thị trường có xu hướng tăng, anh Quang và gia đình quyết định đầu tư chuồng trại tại thôn Vườn Chè, xã Tân Thành để khởi nghiệp với mô hình nuôi dê sinh sản.

Tuy nhiên, thực tế chăn nuôi dê sinh sản đã bộc lộ nhiều hạn chế. Chu kỳ sinh sản khá dài, từ lúc dê mang thai, sinh con đến khi dê con đủ tuổi xuất bán mất nhiều thời gian.

Anh Quang chăm sóc đàn dê nhập ngoại từ Thái Lan. Ảnh: Hoàng Tính

Bên cạnh đó, tỷ lệ rủi ro trong quá trình sinh sản, chăm sóc dê con tương đối lớn; dịch bệnh dễ phát sinh, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khắt khe, trong khi giá đầu ra bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thương lái.

Anh Quang chia sẻ: “Thời điểm từ năm 2020 đến 2022, tôi dồn nhiều công sức cho đàn dê sinh sản nhưng hiệu quả thu về rất thấp.

Công chăm sóc thì nhiều, thời gian nuôi dài, chi phí chăn nuôi phát sinh. Lấy công làm lãi nhưng mãi mà kinh tế không bứt phá”.

Giống dê Thái Lan rất phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở Tân Thành. Ảnh: Hoàng Tính

Không nản chí sau những khó khăn với mô hình nuôi dê sinh sản, anh Quang dành nhiều thời gian tìm tòi, nghiên cứu các mô hình chăn nuôi dê thương phẩm hiệu quả cao trên báo chí và đi tham quan thực tế tại các địa phương lân cận.

Đầu năm 2023, nhận thấy dòng dê thương phẩm có nguồn gốc từ Thái Lan sở hữu nhiều đặc tính ưu việt như vóc dáng lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh, sức đề kháng tốt, phù hợp với phương thức nuôi nhốt vỗ béo tại địa phương, gia đình anh Quang đã bán hết đàn dê sinh sản, chuyển sang nhập dê từ Thái Lan về nuôi thương phẩm

Nuôi dê Thái Lan thu 300 triệu/năm

Đến thăm trang trại nuôi dê của anh Triệu Văn Quang tại thôn Vườn Chè vào một ngày đầu tháng 6, thời tiết khá oi nóng, nhưng chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự gọn gàng, khoa học của khu chuồng trại.

Anh Quang cho hay: “Với tổng diện tích vỏn vẹn chỉ 120 m², tôi đang nuôi 108 con dê thương phẩm. Tôi luôn duy trì việc nuôi gối đàn, mỗi năm được 4 lứa”.

Thông thường, với mật độ chăn nuôi như vậy, các chuồng trại truyền thống rất dễ rơi vào tình trạng ô nhiễm mùi hôi và phát sinh dịch bệnh. Thế nhưng tại đây, không gian lại thông thoáng, sạch sẽ; đàn dê con nào con nấy đều mập mạp, khỏe mạnh, nhanh nhẹn di chuyển trong chuồng.

Để làm được điều này, anh Quang đã áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi hiện đại. Chuồng nuôi được thiết kế theo dạng sàn gỗ, khung sắt chắc chắn. Mặt sàn nuôi dê cách mặt đất hơn 1 mét, giúp phân và nước tiểu của dê thoát xuống phía dưới dễ dàng, giữ cho nền chuồng luôn khô ráo.

Việc quản lý mật độ nuôi hợp lý, phân chia đàn theo từng ô chuồng dựa trên kích cỡ cũng giúp đàn dê không tranh giành thức ăn và phát triển đồng đều.

Để phát triển kinh tế và có thu nhập ổn định, mỗi năm gia đình anh Quang nuôi gối 4 lứa dê Thái Lan. Ảnh: Hoàng Tính

Anh Quang chia sẻ thêm: “Nuôi dê thương phẩm phải lựa chọn dê đực, vì chúng lớn nhanh, cho sản lượng thịt lớn. Dê giống lúc nhập chuồng có trọng lượng từ 27 kg đến trên 30 kg/con, chỉ nuôi 3 - 4 tháng, đạt từ 43 kg trở lên là có thể xuất bán”.

“Đặc biệt, dê nhập từ Thái Lan có ưu điểm là đã được tiêm phòng đầy đủ các loại dịch bệnh. Vì vậy, khi đưa về nuôi, các chủ trang trại không phải quá lo về vấn đề dịch bệnh, chỉ cần chăm sóc, cho ăn đầy đủ là được”, anh Quang cho hay.

Bên cạnh yếu tố chuồng trại, bí quyết giúp anh Quang tối ưu hóa lợi nhuận là tự chủ nguồn thức ăn giá rẻ nhưng giàu dinh dưỡng ngay tại địa phương.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các loại cám công nghiệp đắt đỏ, anh Quang chọn giải pháp sử dụng cây ngô ủ chua kết hợp với cám chuyên dụng dành riêng cho chăn nuôi dê.

Cây ngô được trồng nhiều ở địa phương. Sau khi thu hoạch bắp, phần thân cây thường bị bỏ đi, vì vậy anh Quang không mất chi phí thu mua mà chỉ mất công thu hoạch, băm nhỏ rồi đem ủ chua theo đúng quy trình kỹ thuật.

Cách làm này tạo ra nguồn thức ăn giá rẻ, kích thích hệ tiêu hóa của dê, giúp chúng hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Không chỉ vậy, hằng ngày, gia đình anh Quang còn kiếm thêm các loại lá cây keo, cây chuối, cỏ… có sẵn ở địa phương để bổ sung thức ăn tươi cho đàn dê.

Nhờ áp dụng cách làm này, chi phí thức ăn nuôi dê được tiết kiệm tối đa, duy trì ở mức khoảng 10.000 đồng/con/ngày. Qua đó, mỗi năm gia đình anh Quang có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn (địa phận huyện Hữu Lũng cũ) cho hay: “Mô hình nuôi dê Thái Lan thương phẩm của gia đình anh Quang là mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã Tân Thành.

Với sự thành công của mô hình và nhu cầu thị trường ngày càng cao về sản phẩm thịt dê, chúng tôi sẽ triển khai hoạt động hỗ trợ anh Quang và các hộ trên địa bàn có nhu cầu nuôi dê về kỹ thuật, vốn, thị trường… để nghề chăn nuôi dê thương phẩm ngày một phát triển ở Tân Thành”.