Hình thành thói quen tiết kiệm từ nhỏ

Charles Broomfield, chuyên viên phân tích an ninh AI tại Google kiêm YouTuber, lớn lên ở Colorado Springs, bang Colorado, trong gia đình có bố mẹ đều từng phục vụ trong quân đội. Từ nhỏ, anh và các anh chị em được yêu cầu dành dụm một nửa số tiền kiếm được. Với nửa còn lại, họ có thể tùy ý chi tiêu hoặc gửi bố mẹ giữ để nhận lãi.

Đến tuổi thiếu niên, Broomfield đã hình thành thói quen tiết kiệm kỷ luật. Anh từng mơ dùng số tiền tích góp để mua những món đồ thường gắn với sự giàu có như xe Lamborghini hay penthouse sang trọng "vì nghĩ người khác cũng mong muốn chúng".

Năm 17 tuổi, Broomfield tình cờ biết đến Mr. Money Mustache, blog tài chính cá nhân của một cựu kỹ sư phần mềm nghỉ hưu ở tuổi 30. Blog khuyến khích lối sống tiết kiệm và đầu tư phần lớn thu nhập để xây dựng danh mục tài sản đủ lớn, có thể trang trải cuộc sống bằng tiền rút ra từ các khoản đầu tư mà không cần tiêu đến lương.

Nhờ đó, Broomfield biết đến phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early - Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) và tìm thấy mục tiêu mới cho việc tiết kiệm. "Tôi nhận ra chỉ cần sống thật tiết kiệm, tôi có thể đạt tự do tài chính vào năm 30 tuổi và làm những điều thực sự khiến mình hạnh phúc", anh nói.

Ý tưởng này luôn thôi thúc Broomfield. Sau khi tốt nghiệp Đại học Knox năm 2022, anh chuyển đến Bắc Virginia làm việc với mức lương hơn 100.000 USD mỗi năm.

Dù có khoảng 50.000 USD tiết kiệm khi tốt nghiệp nhờ được bố mẹ hỗ trợ một phần học phí, Broomfield vẫn quyết định bắt đầu hành trình FIRE từ con số 0. Anh muốn khoản tích lũy cho mục tiêu nghỉ hưu sớm chỉ bao gồm số tiền tự kiếm được sau khi ra trường.

Charles Broomfield hiện là chuyên viên phân tích an ninh AI tại Google kiêm Youtuber.

Hào hứng với lối sống tiết kiệm tối đa

Trong năm đầu sau tốt nghiệp, Broomfield từng đặc biệt hào hứng với mục tiêu đạt được tự do tài chính. "Nó gần như là điều duy nhất tôi nghĩ đến, bởi tôi đang tập hình thành những thói quen mới và lần đầu tiên trong đời thực sự kiếm được nhiều tiền", anh nói.

Sự hào hứng đôi khi khiến Broomfield nghĩ đến những cách tiết kiệm cực đoan. Anh từng cân nhắc sống trong một chiếc xe van đỗ tại gara công ty để tránh phải trả tiền thuê nhà. "Tôi từng tính toán và nhận ra mỗi năm sống trong xe thay vì thuê nhà chỉ giúp mình nghỉ hưu sớm hơn khoảng một tháng. Sống khắc khổ quá thật không đáng", anh kể.

Dù vậy, Broomfield vẫn thích thú với việc cắt giảm từng khoản chi. Có lần, anh đạp xe khoảng 3,2 km đến một cửa hàng tạp hóa để tiết kiệm 1 USD mua kem đánh răng, thay vì mua tại siêu thị Whole Foods ngay cạnh căn hộ. "Với nhiều người, niềm vui đến từ việc mua sắm cho bản thân. Còn tôi thấy hài lòng khi biết mình có thể đầu tư được bao nhiêu tiền", Broomfield nói.

Nhìn lại, chàng trai 26 tuổi nhận ra một số nỗ lực tiết kiệm ban đầu không giúp anh tiến gần hơn đáng kể đến mục tiêu tự do tài chính. "Tôi không kỳ vọng người khác phải làm giống mình. Tôi hiểu bản thân dành nhiều tâm sức cho việc này hơn phần lớn mọi người, đồng thời có những điều kiện thuận lợi để theo đuổi lối sống đó", anh nói.

Chi tiêu chưa đến 20.000 USD mỗi năm

Trong vài năm qua, Broomfield duy trì chi phí sinh hoạt thiết yếu dưới 20.000 USD mỗi năm, thấp hơn mức thu nhập khoảng 23.700 USD mà một người làm việc toàn thời gian với lương tối thiểu có thể kiếm được, tính trung bình tại 50 bang của Mỹ.

Hồi tháng 8, Broomfield chi 1.477 USD cho các nhu cầu thiết yếu, chưa tính tiền tiết kiệm, đầu tư và trả học phí cao học. Cụ thể, anh dành 1.098 USD trả tiền thuê nhà và các hóa đơn điện, nước, gas; 700 USD trả nợ học phí; 229 USD phí tập võ; 59 USD cho chi tiêu cá nhân; 48 USD đi Uber; 28 USD mua thực phẩm và 15 USD đóng bảo hiểm nha khoa, bảo hiểm thuê nhà.

Khoảng 90% thu nhập tháng đó được Broomfield đưa vào tiết kiệm và đầu tư, gồm 7.931 USD vào quỹ hưu trí 401(k) và 10.000 USD vào tài khoản đầu tư chịu thuế. Anh cũng trả thêm 700 USD theo chương trình hỗ trợ học phí không tính lãi của công ty cũ, còn nợ 16.800 USD vào tháng 8.

Tiền thuê nhà là khoản chi lớn nhất. Broomfield ở ghép với 4 người, nhờ đó tiết kiệm khoảng 1.000 USD mỗi tháng so với thuê căn hộ một phòng ngủ trong khu vực.

Chàng trai trẻ trong căn phòng anh ở ghép cùng ba người khác ở Washington D.C. Ảnh: CNBC

Anh sẵn sàng chi 229 USD mỗi tháng để tập kickboxing, dù có thể sử dụng phòng gym miễn phí tại Google. Broomfield xem đây là môn thể thao phù hợp với người trẻ và muốn thi đấu ngay, thay vì đợi đến khi đạt tự do tài chính. Đây cũng là dịp để anh gặp gỡ những người có cùng sở thích.

Broomfield không mua ôtô, chủ yếu đi bộ, đạp xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Do Google chi trả tiền tàu điện ngầm đi làm hằng ngày cho nhân viên, chi phí đi lại của anh giảm đáng kể.

Trước khi làm tại Google, Broomfield thường chi khoảng 200 USD mỗi tháng cho thực phẩm. Hiện anh ăn phần lớn các bữa miễn phí tại công ty nên mức chi trung bình giảm còn khoảng 70 USD. Trong tháng 8, anh chỉ tốn 28 USD nhờ tận dụng nguyên liệu còn lại từ tháng trước.

Trước đây, Broomfield thường nấu sẵn một mẻ lớn nhiều suất, với chi phí mỗi suất khoảng 2 USD. Đồ ăn nhẹ thường là ngũ cốc hoặc cần tây ăn cùng bơ đậu phộng.

Với giải trí, Broomfield chủ yếu xem YouTube miễn phí, theo dõi các nội dung về khởi nghiệp, kinh doanh hoặc nghe nhạc.

Thu nhập tăng gấp ba nhưng chi tiêu không đổi

Broomfield cho biết sẽ kiếm được 323.000 USD trong năm 2026, trong khi năm đầu sau tốt nghiệp chỉ kiếm được 100.000 USD. Trước khi gia nhập Google, anh từng làm việc tại Amazon Web Services, Capital One.

Ngoài công việc chính, anh dự kiến kiếm thêm 48.000 USD từ kênh YouTube và dịch vụ tư vấn nghề nghiệp. Dù thu nhập tăng, chi tiêu của Broomfield không thay đổi. Anh chọn ở ghép, đi phương tiện công cộng và giữ thói quen tiết kiệm. "Tôi không nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn đáng kể nếu tiêu nhiều tiền hơn", anh nói.

Broomfield ưu tiên đầu tư vào các quỹ chỉ số, đồng thời tận dụng tối đa tài khoản hưu trí 401(k) và tiết kiệm y tế HSA được ưu đãi thuế. Anh không chọn cổ phiếu riêng lẻ hay đầu tư tiền số vì không muốn rót tiền vào những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ.

Broomfield đi bộ thay vì lái xe để giảm chi tiêu. Ảnh: CNBC

Độc lập tài chính không đồng nghĩa nghỉ hưu sớm

Khi biết đến phong trào FIRE năm 17 tuổi, Broomfield từng lo sợ phải làm công việc văn phòng từ 9h đến 17h đến năm 65 tuổi. Anh xem độc lập tài chính là cách để nghỉ việc hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện anh không còn coi nghỉ hưu sớm là mục tiêu.

"Có lẽ hơi trớ trêu, nhưng khi đạt tự do tài chính, tôi nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục làm việc", anh nói.

Kênh YouTube hiện mang lại thu nhập đủ trang trải chi phí trong hầu hết các tháng. Kết hợp với khoản đầu tư ngày càng tăng, Broomfield hy vọng có thể tự xây dựng doanh nghiệp, có thể trong lĩnh vực an ninh AI.

Anh đặt mục tiêu tích lũy 750.000 USD trong năm tới dựa trên quy tắc 4% (rút 4% danh mục đầu tư trong năm đầu nghỉ hưu, sau đó điều chỉnh theo lạm phát). Với số tiền này, anh có thể chi khoảng 30.000 USD mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại. Tuy nhiên, anh hiểu chi phí này có thể thay đổi nếu lập gia đình.

Broomfield cho rằng hiện tại là thời điểm thích hợp để sống tiết kiệm vì còn trẻ, khỏe và độc thân. Khoản tiền tích lũy cũng giúp anh chủ động lựa chọn công việc, không còn quá phụ thuộc vào tiền lương. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình vẫn ổn ngay cả khi chưa thể tìm được việc mới hoặc ngày mai bị sa thải", anh nói.

Phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early - độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều người trẻ muốn tích lũy đủ tài sản để giảm phụ thuộc vào công việc toàn thời gian. Dù vậy, phong trào này vẫn gây nhiều tranh luận. Một số người cho rằng nghỉ hưu ở tuổi 30-40 thiếu tính thực tế, thậm chí là từ bỏ cơ hội cống hiến. Ngược lại nhiều ý kiến nhìn nhận FIRE không đồng nghĩa với việc ngừng làm việc, mà hướng đến khả năng tự quyết định thời gian và lựa chọn công việc khi đã có nền tảng tài chính vững vàng.