Đề xuất giá vé xe buýt Hà Nội tăng cao nhất 122%

Theo đó, với giá vé lượt, cự ly dưới 15 km, Sở GTVT Hà Nội đề xuất điều chỉnh giá từ mức 7.000 đồng lên 8.000 đồng/lượt; cự ly từ 15-25 km điều chỉnh 7.000 đồng lên 10.000 đồng/lượt; cự ly 25-30 km từ 8.000 đồng lên 12.000 đồng/lượt; cự ly 30-40 km từ 9.000 đồng lên 15.000 đồng/lượt. Riêng giá vé có cự ly trên 40 km mức tăng từ 9.000 đồng lên 20.000 đồng/lượt (tăng 122%).

Xe buýt có trợ giá hoạt động trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Anh Trọng.

Với vé tháng, đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp đi một tuyến từ 55.000 đồng hiện nay tăng lên 70.000 đồng, liên tuyến từ 100.000 đồng tăng lên 140.000 đồng (tăng 40%); Vé tập thể đi một tuyến từ 70.000 đồng tăng lên 100.000 đồng, liên tuyến hiện là 140.000 đồng tăng lên 200.000 đồng.

Với đối tượng là người có công, người cao tuổi (60 trở lên), trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo tiếp tục được miễn tiền vé xe buýt. Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% giá vé tháng đối với học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp; hỗ trợ 30% vé tháng với cán bộ, nhân viên tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể.

Lý giải cho đề xuất tăng giá xe buýt như trên, Sở GTVT Hà Nội cho rằng, từ năm 2014 đến nay thành phố đã không điều chỉnh nên giá vé đang rất thấp so với mặt bằng thu nhập người dân. Cùng với đó, Sở GTVT nêu các lý do khác như chi phí cho hoạt động vận tải công cộng đã tăng gần 50% so với năm 2014; tăng giá vé xe buýt giúp tăng thu, giảm mức trợ giá của thành phố.

Trong giai đoạn 2015-2019, ngân sách thành phố trợ giá xe buýt trung bình 1.370 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2020-2022 khoảng 2.200 tỷ đồng/năm và năm 2023 dự kiến là 2.750 tỷ đồng. Từ thực tế trên, Sở GTVT đề nghị UBND thành phố giao giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định phương án điều chỉnh giá vé xe buýt trong tháng 12, áp dụng từ 1/1/2024.

Hà Nội hiện có 154 tuyến xe buýt, trong đó 132 tuyến trợ giá, 8 tuyến không trợ giá, 12 tuyến kế cận và 2 tuyến city tour, phủ đến tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã và 512/579 xã phường, thị trấn. Toàn thành phố có 2.034 xe buýt, trong đó 277 xe sử dụng năng lượng sạch.

