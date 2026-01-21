Điểm danh loạt sữa rửa mặt, dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh bị Bộ Y tế thu hồi

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sữa rửa mặt Acnes, lô sản phẩm Kleen Hand Wash (sữa rửa tay Kleen - hương trà xanh) do không đáp ứng quy định về thành phần mỹ phẩm đã công bố.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem rửa mặt Vitamin Acnes - tuýp 50g, do Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Quyết định được ban hành căn cứ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và quản lý mỹ phẩm, cùng kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Theo đó, mẫu sản phẩm mang số lô EB01B, hạn sử dụng 080528 được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại hệ thống Go! Long Biên (Big C Thăng Long, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử chứa Natri benzoate, chất không được công bố trong thành phần trên nhãn và trong công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Trước đó, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành 8 mỹ phẩm bao gồm dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh phụ nữ do chứa miconazole và miconazole nitrate, các hoạt chất không còn phù hợp quy định của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm.

Sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Piajour Woman Body Foam do Công ty TNHH thương mại HKK, địa chỉ Tầng 7, Số 69, đường Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, việc thu hồi được thực hiện nhằm tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm theo Kết luận của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42 ngày 20-21/11/2025 và Biên bản họp Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 ngày 17-18/11/2025. Các sản phẩm thuộc diện thu hồi đều có chứa hoạt chất miconazole hoặc miconazole nitrate.

Danh mục 8 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành gồm hai dòng dầu gội trị gàu mang nhãn BIORGA CYSTIPHANE do Công ty cổ phần dược phẩm TEDIS - VIỆT HÀ chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; sản phẩm Piajour Woman Body Foam của Công ty TNHH thương mại HKK; hai sản phẩm DERMAVIA EGERIA Minazole Anti-Dandruff Shampoo do Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu BIOPHAR VIỆT NAM phân phối; cùng ba sản phẩm MicoFem gồm Silk, Bloom và Calm do Công ty cổ phần dược Hậu Giang chịu trách nhiệm.

Còn trước đó, ngày 5/11/2025 Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định số 654/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Japan Connection vì kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định khi cơ quan chức năng kiểm tra. Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng là buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm vi phạm.

Đến ngày 3/12/2025, doanh nghiệp có văn bản báo cáo đã chấp hành quyết định xử phạt. Tuy nhiên, Japan Connection cho biết từ khi quyết định được công bố công khai trên website của Cục Quản lý Dược, công ty không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu trả lại hàng hóa nào từ khách hàng, dẫn đến việc “không còn sản phẩm” để thu hồi, tiêu hủy theo yêu cầu.

Để đảm bảo việc xử lý được thực hiện đầy đủ, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu hành 9 sản phẩm vi phạm nói trên, đồng thời yêu cầu các đơn vị còn tồn sản phẩm phải trả lại cho Japan Connection. Các sở y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định nếu phát hiện cơ sở không chấp hành, tiếp tục kinh doanh sản phẩm vi phạm.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Japan Connection gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ các cơ sở phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo đúng quy định. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình này và gửi báo cáo bổ sung kèm tài liệu chứng minh về Cục trước ngày 5/1/2026.