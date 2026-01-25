Sữa Aptamil tại Anh bị thu hồi khẩn cấp vì nguy cơ nhiễm độc tố nguy hiểm

Tập đoàn Danone – đơn vị sở hữu thương hiệu Aptamil, cho biết các sản phẩm bị ảnh hưởng được sản xuất tại Ireland, theo cảnh báo từ Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) về khả năng nhiễm cereulide, loại độc tố gây hại gan và không thể tiêu diệt bằng cách đun nấu thông thường.

Danone đang thu hồi một số lô sữa công thức. (Nguồn: Getty Images)

Dù được sản xuất tại Ireland, FSAI khẳng định không có sản phẩm nào được phân phối trong nước. Thay vào đó, các lô sữa này đã được xuất khẩu sang Vương quốc Anh, nhiều quốc gia EU và một số thị trường quốc tế khác. Vụ việc cũng đã được thông báo lên Ủy ban châu Âu để phối hợp xử lý.

Nguyên nhân được xác định đến từ một nguyên liệu thô là dầu ARA, được nhập khẩu từ Trung Quốc. Thành phần này đã bị nhiễm cereulide trước khi được đưa vào sản xuất sữa công thức cho trẻ em.

Cereulide là độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng với các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và đau bụng.

Đáng chú ý, nguyên liệu nhiễm bẩn này cũng từng khiến một số lô sữa công thức thuộc dòng SMA của Nestlé phải thu hồi hồi đầu tháng 1.

Hiện FSAI cùng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Danone để đảm bảo mọi biện pháp an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Phía Danone khẳng định: "Chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp về an toàn thực phẩm".

Trong thông cáo báo chí, công ty cho biết một số cơ quan an toàn thực phẩm tại châu Âu đang điều chỉnh hướng dẫn trong bối cảnh toàn ngành gặp nhiều rủi ro về nguyên liệu. Danone nhấn mạnh đây chỉ là đợt thu hồi có chọn lọc, chủ yếu tại châu Âu và chỉ ảnh hưởng đến số lượng rất hạn chế các lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh.

"Không có sản phẩm nào của Danone tại thị trường Ireland bị ảnh hưởng và các dòng sữa công thức của chúng tôi tại đây vẫn an toàn để sử dụng", công ty cho biết.

Riêng tại Anh, Danone đã tự nguyện thu hồi một lô sữa Aptamil First Infant Milk theo hướng dẫn mới nhất. Lô hàng này có hạn sử dụng đến ngày 31/10/2026 và đã được bán trên thị trường trong khoảng hai tuần vào tháng 7/2025.