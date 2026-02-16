Sao Việt ngày cuối năm: Mỹ Tâm làm bánh tét, MC Thảo Vân tới thăm chồng cũ

Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý đăng clip ghi lại khoảnh khắc MC Thảo Vân cùng con trai đến nhà thăm hỏi sức khỏe nam nghệ sỹ ngày cận Tết. Trong clip, NSND Công Lý ngồi trò chuyện vui vẻ bên người thân. Khi có cư dân mạng nhận xét MC Thảo Vân là người sống rất tình cảm, Ngọc Hà nhanh chóng bày tỏ sự đồng tình.

NSND Tự Long trang hoàng nhà cửa với hoa đào, hoa lan, quất vàng. Anh chia sẻ bài thơ ngắn: “Việc nhà đã xong, Tết đã về nhà/ Khép lại một năm đầy ý nghĩa/ Táo Quân đã lên báo cáo/ Bính Ngọ mã đáo thành công”.

Ca sỹ Mỹ Tâm gác lại mọi công việc để về Đà Nẵng cùng gia đình chuẩn bị Tết. Gia đình cô vẫn duy trì truyền thống tự gói bánh tét, sên mứt thay vì mua ngoài hàng.

Phó giáo sư - NSƯT Tân Nhàn tự lái xe đi chợ sắm Tết ở quê.

NSND Trịnh Kim Chi mang đến hình ảnh Tết truyền thống khi tự đi chọn mua lá dong - nguyên liệu làm bánh chưng. Cô gói bánh bằng dây lạt theo cách truyền thống.

MC Mai Ngọc tổ chức gói bánh chưng tại biệt thự nhà chồng ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ). Cô mời bạn bè thân thiết từ Hà Nội về chung vui cùng gia đình.

Chi Pu khoe không gian đón năm mới tràn ngập sắc xuân. Nữ nghệ sỹ diện áo dài cam thêu ren, ngồi bên giỏ hoa cẩm tú cầu khổng lồ sắc hồng phấn. Bó hoa được thiết kế hình trái tim, buộc bằng ruy băng lụa nhẹ nhàng.

Ca sỹ Hồng Nhung diện áo dài tươi tắn bên cây đào trưng trong nhà. Cô mong muốn truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Á hậu Thụy Vân vẫn tất bật với công việc khi cầm trịch chương trình "Hoa xuân ca" dịp cuối năm.

Hoa hậu Khánh Vân háo hức đi chợ hoa sắm Tết cùng ông xã. Được chồng chụp ảnh cho, Khánh Vân càng thêm rạng rỡ, thoải mái tạo dáng giữa chợ hoa xuân đông đúc. Cô viết: “Trang phục hồng hồng có hợp với chợ hoa Tết không ạ, cả nhà mua hoa Tết ủng hộ các cô chú nha”.

Siêu mẫu Hà Anh hạnh phúc khoe bức ảnh sum họp bên đại gia đình trong ngày 29 Tết.

Thăm mộ bố mẹ trong ngày cuối năm, Jun Phạm xúc động viết: "Năm nay, con lớn thêm một chút vì chưa từng quên lời bố mẹ dạy".

Nghệ sỹ Vân Dung vui vẻ dọn nhà đón năm mới.