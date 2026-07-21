Loại cây này mọc um tùm khắp nơi ở Việt Nam lại là thuốc quý bổ dưỡng

Rau càng cua là rau gì?

Rau càng cua có tên gọi khoa học là Peperomia Pellucida. Về mặt thực vật học, cây thuộc họ Piperaceae (hồ tiêu) bao gồm khoảng 5 chi và 1.400 loài. Chi Peperomia đại diện cho gần như một nửa họ Piperaceae. P . Pellucida.

Rau có thể phát triển tới chiều cao khoảng từ 15cm đến 45 cm, lá màu xanh nhạt bóng, mọng nước, hình trái tim. Loài này phát triển vào mùa mưa (thường vào mùa xuân) và phát triển mạnh trong đất tơi xốp, ẩm ướt dưới bóng cây.

Rau càng cua là một loại thực phẩm nhưng thường được biết đến như một loại thảo mộc có công dụng sử dụng làm thuốc.

Các đặc tính dược liệu có thể khác nhau ở các khu vực địa lý khác nhau. Ở đông bắc Brazil, cây được sử dụng để làm giảm cholesterol. Ở Guyana rau đã được sử dụng làm thuốc lợi tiểu và điều trị protein niệu.

Rau càng cua vốn chỉ là loại rau mọc hoang ở những nơi ẩm ướt, bờ tường hay chậu cây cảnh. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Ở vùng Amazon rau được dùng làm thuốc giảm ho, thuốc lợi tiểu, chất làm mềm và điều trị rối loạn nhịp tim. Còn theo đông y, cây có vị đắng tính bình, có công dụng thanh nhiệt giải độc, khu phong, hoạt huyết, tan máu ứ thường dùng để chữa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm ruột thừa, một số bệnh đường tiêu hoá.

Một nghiên cứu về hoá học, chủ yếu là nghiên cứu tinh dầu của cây đã xác định được 71 hợp chất từ tinh dầu của 10 loại Piperaceae. Trong rau càng cua có Carotol (13,41%) là sesquiterpene hydroxyl hoá chính. Một số hoạt chất khác như arylpropanoids có tác dụng chống nấm và peperomin có hoạt tính gây độc tế bào hoặc chống ung thư trong ống nghiệm.

Thành phần dinh dưỡng chúng ta sẽ được hấp thụ khi ăn rau càng cua là 24 calo, nước (92%), vitamin và khoáng chất (8%). Khi ăn rau càng cua có thể gây ra các triệu chứng giống như bệnh hen suyễn ở những bệnh nhân có phản ứng quá mẫn với loại cây này bởi chúng có mùi giống mù tạt.

Rau càng cua có tác dụng gì?

Kháng viêm và hỗ trợ điều trị viêm khớp

Nghiên cứu từ các nhà khoa học cho thấy, dịch chiết từ rau càng cua có khả năng kháng viêm và giảm đau tự nhiên tương tự như một số loại thuốc tây y (như aspirin). Những người bị viêm khớp, đau nhức xương khớp hoặc gút (gout) thường xuyên ăn rau càng cua sẽ giúp làm giảm nồng độ axit uric và xoa dịu các cơn đau khớp hiệu quả.

Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư

Rau càng cua chứa một hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như các hợp chất phenolic và flavonoid.

Các chất này có khả năng tiêu diệt và ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do - nguyên nhân hàng đầu làm tổn thương tế bào và hình thành các khối u ung thư.

Bảo vệ tim mạch, giảm Cholesterol

Hàm lượng kali và magie dồi dào trong rau càng cua đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và ổn định nhịp tim. Bên cạnh đó, chất xơ và các vitamin trong rau giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Bổ máu, hỗ trợ điều trị thiếu sắt

Nhờ chứa hàm lượng sắt cao, rau càng cua là thực phẩm lý tưởng cho người bị thiếu máu, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc người mới ốm dậy. Kết hợp rau càng cua với thịt bò sẽ tạo nên một món ăn "vàng" giúp cơ thể tái tạo hồng cầu nhanh chóng.

Thanh nhiệt, giải độc và trị mụn nhọt

Theo Đông y, rau càng cua có tính bình, vị đắng nhẹ và chua thanh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết và tiêu thũng. Vào mùa hè oi bức, ăn rau càng cua giúp làm mát cơ thể từ bên trong, hạn chế tình trạng nóng trong gây nổi mụn nhọt, lở miệng hay đi tiểu buốt.

Chống trầm cảm, giảm căng thẳng

Một số nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng, các hợp chất sinh học trong rau càng cua có tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương. Thường xuyên bổ sung loại rau này vào thực đơn giúp điều hòa tâm trạng, giảm căng thẳng, lo âu và hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm nhẹ.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Rau càng cua cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp làm mềm thức ăn, thúc đẩy nhu động ruột và phòng ngừa táo bón hiệu quả. Bên cạnh đó, vị chua thanh tự nhiên của rau giúp kích thích tiết dịch vị, giảm áp lực cho dạ dày và cải thiện chứng đầy bụng, chán ăn.

Đặc biệt, nhờ các hoạt chất kháng khuẩn và tính mát (thanh nhiệt), rau càng cua còn giúp bảo vệ niêm mạc đường ruột, làm dịu tình trạng nóng trong và hỗ trợ cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ như tiêu chảy hay kiết lỵ.

Món ngon từ rau càng cua

Gỏi gà rau càng cua là một trong những món ăn quen thuộc của người dân miền Tây, gỏi gà càng cua khi trộn xong có mùi thơm hấp dẫn, rau càng cua giòn giòn thấm đẫm nước mắm chua ngọt, mặn nồng, ăn kèm thịt gà dai dai, mềm mềm và một chút đậu phộng rang giòn thơm tạo nên một món gỏi tuy đơn giản mà ngon cầu kỳ. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Rau càng cua mà làm gỏi cùng thịt bò phải nói là không còn gì tuyệt vời hơn, thịt bò luộc chín dai, mềm, ăn kèm rau càng cua giòn sật, chấm cùng một ít nước mắm chua ngọt, the cay, tất cả tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Sự kết hợp của bắp chuối, rau càng cua, tàu hũ cùng một ít hành tím phi thơm, một ít đậu phộng rang và linh hồn của món gỏi đó chính là chén nước chấm thần thánh. Tất cả được hòa trộn vào nhau tạo nên món gỏi rau càng cua tàu hũ. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Một món gỏi chay nữa mà bạn không nên bỏ qua đó chính là gỏi rau càng cua sườn non chay, sườn non trộn gỏi thấm đều gia vị, vừa dai vừa mềm, ăn kèm một ít rau càng cua giòn giòn vừa thanh đạm vừa tốt cho sức khỏe. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Với 1 lon cá hộp bạn có thể trộn cùng 150gr rau càng cua, tuy nghe qua đây là một món ăn có vẻ khá xa lạ nhưng dinh dưỡng thì rất cao đấy,cá hộp mềm xương, có vị béo ngọt, mặn mặn ăn kèm rau càng cua giúp cân bằng lại, cả hai kết hợp phải nói là hoàn hảo. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Món gỏi rau càng cua dầu giấm, cách làm rất đơn giản, rau càng cua sơ chế sạch sẽ trộn cùng 1.5 muỗng cà phê giấm, 2 muỗng canh nước, 1 muỗng đường, 0.5 muỗng muối và tiêu. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Món canh rau càng cua thịt băm, đây là một món canh thanh mát, dễ chế biến, thịt mua về rửa sạch băm nhuyễn nấu cùng rau càng cua, chỉ cần nêm nếm cho hợp khẩu vị là đã hoàn thành. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Tai heo có thể nói là topping thần thánh của mọi món gỏi, món gỏi nào mà trộn cùng tai heo đều ngon kể cả gỏi rau càng cua, tai heo giòn giòn ăn kèm rau càng cua cũng giòn, chấm thêm một ít nước chấm chua ngọt là chỉ có đưa cơm. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Món bò né sốt me rau càng cua là một món ăn có nguồn gốc từ miền Tây, từng miếng bò đỏ mềm chấm cùng nước sốt me chua được làm dịu bằng vị thanh của rau càng cua và vị ngọt của đường thốt nốt, sẽ làm bạn đắm say từ đũa đầu tiên. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Thịt bò xào với gì cũng rất ngon kể cả với rau càng cua, món ăn khi hoàn thành có mùi thơm lừng của tỏi phi, thịt bò mềm vừa chín tới ăn kèm rau càng cua xanh giòn, chấm với một ít nước tương thì lại tốn cơm. Nguồn ảnh: Bách hóa xanh

Ăn rau càng cua không có tác dụng phụ được báo cáo cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu chứng tỏ sự an toàn sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú hoặc trẻ sơ sinh. Vì thế, bạn hãy cẩn trọng trước khi sử dụng rau càng cua vào bất cứ mục đích gì.