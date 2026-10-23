Dân Đồng Tháp nuôi thứ chim gì ví như "con tiền tỷ", liên kết thành công, bán sản phẩm bổ dưỡng ra "chợ thế giới"?

Xây dựng chuỗi giá trị yến sào (tổ yến, sản phẩm sơ chế, chế biến từ tổ yến) bền vững ở tỉnh Đồng Tháp (gồm địa phận tỉnh Tiền Giang cũ)

Trước thực trạng ngành nuôi yến phát triển tự phát và manh mún, Hiệp hội Yến sào tỉnh Đồng Tháp đã chính thức phát động đợt vận động rộng rãi đến toàn thể bà con, các chủ nhà yến (các chủ nhà nuôi chim yến) cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực yến sào trên địa bàn tỉnh gia nhập hiệp hội.

Mục tiêu của đợt vận động này là quy tụ sức mạnh tập thể, hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất tổ yến, thu mua, sơ chế, chế biến yến sào cho đến tiêu thụ sản phẩm.

Khi trở thành hội viên, bà con nuôi yến không còn phải "đơn độc" trên thương trường mà sẽ nhận được nhiều quyền lợi.

Được cập nhật các chính sách pháp luật, hướng dẫn thực hiện cấp mã định danh nhà yến, chìa khóa để hoàn thiện điều kiện truy xuất nguồn gốc, sẵn sàng cho việc xuất khẩu chính ngạch.

Đảm bảo đầu ra ổn định, được ưu tiên xem xét tham gia chuỗi liên kết thu mua, chế biến và tiêu thụ tổ yến cùng các đơn vị lớn như Yến Sào Trí Sơn.

Điều này giúp loại bỏ rủi ro bị ép giá, đảm bảo giá thu mua cạnh tranh và tương xứng với chất lượng.

Cái lo nhất của người làm nghề nuôi chim yến, sơ chế, chế biến tổ yến chân chính ở tỉnh Đồng Tháp (gồm địa phận tỉnh Tiền Giang trước sáp nhập thành côn) là bị lẫn lộn với yến sào giả, tổ yến kém chất lượng trên thị trường. Ảnh: ĐVCC.

Được kết nối thị trường, nâng cao kỹ thuật và có "cầu nối" vững chắc phản ánh kịp thời các vướng mắc, khó khăn lên các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Hiệp hội khẳng định nguyên tắc hoạt động "vì lợi ích chung, không vì lợi ích cá nhân".

Toàn bộ nguồn hội phí do hội viên đóng góp được quản lý, sử dụng công khai, minh bạch theo điều lệ; hoàn toàn phục vụ cho các hoạt động kết nối, đào tạo, thiện nguyện và phát triển ngành nghề.

Mỗi nhà nuôi chim yến tham gia là thêm một sức mạnh

Chia sẻ về định hướng phát triển của ngành yến sào địa phương, ông Lê Thành Công – Chủ tịch Hiệp hội Yến sào tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: "Hiện nay, sau khi sắp xếp và hợp nhất các đơn vị hành chính, sáp nhập thành công tỉnh, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 2.500 nhà yến (nhà nuôi chim yến). Đây là nguồn lực cực kỳ to lớn nhưng nếu đường ai nấy đi, chúng ta sẽ rất khó tạo dựng thương hiệu uy tín hay đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Mục tiêu của Hiệp hội là kết nối người nuôi yến, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, siết chặt quản lý truy xuất nguồn gốc và từng bước nâng chuẩn thương hiệu yến sào Đồng Tháp.

Chúng tôi tin rằng, mỗi chủ nhà yến tham gia là thêm một sức mạnh, mỗi doanh nghiệp đồng hành là thêm một cơ hội để cùng nhau nâng cao giá trị hạt 'vàng trắng', đưa sản phẩm vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế".

Tỉnh Đồng Tháp (gồm địa phận tỉnh Tiền Giang cũ) hiện sở hữu hơn 2.500 nhà yến (nhà nuôi chim yến), một tiềm năng kinh tế khá lớn nhưng từng đối mặt với không ít thách thức về kỹ thuật gây đàn chim, kỹ thuật nuôi chim yến, sơ chế, chế biến, truy xuất nguồn gốc sản phẩm yến sào, kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm tổ yến bền vững, chắc chắn. Ảnh: ĐVCC.

Tin tức về việc hiệp hội tăng cường vận động liên kết đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng nuôi yến tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hai, chủ 3 nhà yến phường Cao Lãnh chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi nuôi yến chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tự học, đến mùa thu hoạch thì thương lái tới trả bao nhiêu biết bấy nhiêu, rất bấp bấp.

Mấy năm nay nghe nói đến việc làm mã định danh nhà yến để xuất khẩu nhưng thú thật bà con không biết bắt đầu từ đâu. Nay có Hiệp hội đứng ra hướng dẫn kỹ thuật, lại cam kết kết nối đầu ra bao tiêu, chúng tôi thấy rất yên tâm. Tôi đã đăng ký tham gia ngay".

Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (địa phận tỉnh Tiền Giang cũ) một hộ chế biến yến sào quy mô bày tỏ: "Cái lo nhất của người làm nghề chân chính là bị lẫn lộn với yến giả, yến kém chất lượng trên thị trường.

Khi gia nhập Hiệp hội, được đứng chung trong một chuỗi liên kết có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu sản phẩm của chúng tôi sẽ tăng thêm độ uy tín đối với khách hàng. Lại thêm khoản hội phí được minh bạch rõ ràng nên ai nấy đều tin tưởng".

Có thể thấy, sự gắn kết giữa người dân và doanh nghiệp thông qua Hiệp hội Yến sào tỉnh Đồng Tháp đang thổi một làn gió mới vào mô hình kinh tế này.

Việc chuẩn hóa từ khâu nuôi trồng đến tiêu thụ không chỉ giúp người dân an tâm làm giàu bền vững mà còn đưa tổ yến Đồng Tháp trở thành thương hiệu nông sản chủ lực, tự tin bước ra thế giới.