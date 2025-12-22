Giá vàng hôm nay (22/12): Vàng nhẫn một thương hiệu bất ngờ giảm, trong nước sẽ tiếp tục tăng theo thế giới?

Giá vàng hôm nay 22/12, vàng nhẫn giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay 22/12 ghi nhận vàng SJC bất động so với phiên trước đó, còn vàng nhẫn chỉ giảm nhẹ ở thương hiệu Bảo Tín Minh Châu. Mặc dù vậy, giá vàng SJC vẫn neo ở mức cao, chỉ thấp hơn mức đỉnh 600.000 đồng/lượng (157,2 triệu đồng/lượng).

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước duy trì mức ổn định trong tuần vừa qua và dự báo tiếp tục "bám sát" theo xu hướng tăng hoặc giảm theo thị trường thế giới trong tuần này.

Giá vàng hôm nay 22/12 ghi nhận vàng nhẫn giảm nhẹ ở thương hiệu Bảo Tín Minh Châu.

Tính đến 7 giờ 15 sáng ngày 22/12, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 153,6 - 156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 151,6 - 154,6 triệu đồng/lượng, ổn định giá cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sáng đầu tuần

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 sáng nay ngày 22/12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.362 USD/ounce, tăng mạnh 23 USD/ounce so với chốt phiên tuần vừa qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Reuters, tổ chức điều phối các ngân hàng trung ương toàn cầu (BIS) cho biết, trong tháng này sự tăng vọt đồng thời của giá vàng là một hiện tượng chưa từng thấy trong ít nhất nửa thế kỷ, làm dấy lên những câu hỏi về khả năng hình thành bong bóng ở lĩnh vực này.

Các nhà phân tích vàng cho biết, một phần hoạt động mua vàng năm nay về cơ bản là để phòng ngừa những đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán, làm trầm trọng thêm tình hình do căng thẳng giữa các đồng minh lâu năm về thuế quan, thương mại toàn cầu và chiến tranh ở Ukraine gây ra. Đây vẫn là một rủi ro đối với vàng, vì những đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán thường buộc các nhà đầu tư phải bán tháo các tài sản trú ẩn an toàn.

Ông Nicky Shiels, người đứng đầu chiến lược kim loại tại MKS PAMP dự đoán, giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.500 USD/ounce vào năm 2026 và cho rằng vàng sẽ trở thành một tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư dài hạn, không phải là một công cụ phòng ngừa rủi ro theo chu kỳ.

Trong khi đó, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương và dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng được dự báo sẽ chậm lại vào năm tới do nhu cầu trang sức, vốn đã giảm 23% trong quý III/2025, đang chịu áp lực và chỉ được bù đắp một phần bởi nhu cầu bán lẻ đối với vàng thỏi và tiền xu.

Bà Amy Gower, chiến lược gia về hàng hóa tại Morgan Stanley cho biết, vào tháng 10, những hàng dài khách hàng mua lẻ ở Úc và châu Âu có thể phản ánh sự chuyển hướng đầu tư từ trang sức sang các khoản đầu tư khác và xu hướng này có thể tiếp tục vào năm tới.

Phản ứng về nguồn cung cho đến nay vẫn khá hạn chế, với mức tăng trưởng 6% trong hoạt động tái chế và không có hoạt động bán ra đáng kể nào từ ngân hàng trung ương.

Ngoài ra, chính sách nới lỏng của Fed đã mang đến một nhà đầu tư tổ chức mới nổi bật vào vàng dưới hình thức công ty tiền điện tử Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thế giới. Các báo cáo hàng quý cho thấy Tether đã mua khoảng 26 tấn vàng trong quý III/2025, gấp 5 lần so với lượng vàng mà ngân hàng trung ương Trung Quốc báo cáo đã mua.