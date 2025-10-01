Cửa hàng sửa xe máy tại Hà Nội đông như hội sau mưa lớn, có nơi “đuổi bớt” khách

Sau những trận mưa như trút nước đổ xuống Hà Nội suốt 2 ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều tuyến phố bị ngập sâu đã khiến hàng loạt phương tiện bị hư hỏng, chết máy vì đi qua điểm ngập.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn khiến loạt xe máy bị chết máy.

Sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù tại nhiều tuyến đường phố, nước đã rút nhưng nhiều cửa hàng sửa xe trên địa bàn Hà Nội đều đông nghịt khách đến sửa xe. Nhiều nơi quá tải, làm không kịp còn phải từ chối bớt khách.

Mang xe đi sửa nhưng chờ mãi không đến lượt, “sốt ruột” nên chị Lan Anh (Hà Nội) đành dắt xe quay về lấy xe khác để đi. Chị cho biết, ngày hôm qua chị phải mất khoảng 10 tiếng mới di chuyển hết đoạn đường từ Trần Duy Hưng về đến nhà ở Khâm Thiên, thay vì 30 phút như ngày thường.

Cửa hàng sửa xe máy trên phố Khâm Thiên đông như hội, không còn chỗ để xe nên nhiều người phải dắt xe tìm nơi khác sửa hoặc mang về.

“Công ty tôi cho nghỉ buổi chiều, vậy mà đến hơn 23 giờ tôi mới về được đến nhà. Đi ra khỏi công ty được một đoạn là ngập, tìm lối khác để đi mà phố nào cũng ngập cả, xe chết máy mấy lần rồi thì không thể đề được nữa. Một mình “vật nhau” với cái xe đến tận nửa đêm. Chưa bao giờ tôi gặp phải trận ngập như hôm qua. Quá kinh khủng”, chị Lan Anh nói.

Xe chết máy dựng kín vỉa hè chờ sửa.

Hôm nay, khi nghe thông báo công ty cho nghỉ, chị Lan Anh liền dắt xe ra cửa hàng đầu ngõ để sửa nhưng quá đông. Không còn chỗ để nên chị quay về, đợi chiều lại dắt ra sửa tiếp.

May mắn dắt xe đi sửa từ 7 giờ sáng, chị Thu Trang (Hà Nội) đã có xe đi làm chỉ sau khoảng 30 phút.

Hầu hết các xe mang đến sửa đều bị chết máy do đi qua điểm ngập.

“Hôm qua, tôi đi từ Tràng Tiền về Khâm Thiên mà cũng mất 4 tiếng mới về đến nhà. Đi hết phố nọ sang phố kia đều gặp đoạn ngập nên cuối cùng tôi dắt xe vào vỉa hè, ngồi nhờ ở quán nước trên đường Lê Duẩn, chờ từ 12 giờ đến 3 giờ chiều, ngớt mưa thì về. Đi đến đúng đầu Khâm Thiên thì xe chết máy nên dắt về nhà, nay mang đi sửa hết 120 nghìn đồng”, chị Trang cho hay.

Hàng chục chiếc xe bị hư hỏng phải mang đi sửa.

Tại một cửa hàng sửa xe trên phố Khâm Thiên (Hà Nội), hàng chục chiếc xe máy bị hư hỏng đang chờ sửa để chật kín bên trong cửa hàng, hết cả vỉa hè. Nhiều khách mang xe đến sửa không còn chỗ, đứng vòng trong, vòng ngoài, tràn xuống cả vỉa hè. Hầu hết những chiếc xe mang đi sửa đều bị chết máy do ngập nước.

Tương tự, cửa hàng sửa xe máy của anh Tuấn trên phố Hoàng Cầu cũng đông không kém. Hàng loạt xe xếp hàng chờ sửa, đằng sau dán giấy ghi “xe chết máy”.

Những chiếc xe bị chết máy đều được dán giấy phía sau, chờ tới lượt.

Theo anh Tuấn, hầu hết xe đều chết máy do ngập nước, cần kiểm tra bugi, xả nước trong ống xả, kiểm tra quạt gió… nhanh thì chỉ hết tầm 30 phút với chi phí chỉ hơn 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, có những xe bị hư hỏng nặng như chập điện, hỏng ắc quy, động cơ, phải vệ sinh toàn bộ hệ thống, thay thế phụ kiện phải mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí hơn.

Cửa hàng chật kín, không còn chỗ để.

Khi xe bị ngập, nước có thể xâm nhập vào động cơ, qua các vị trí như ống thông hơi máy hoặc các gioăng sau đó lẫn vào dầu máy, làm giảm khả năng bôi trơn, từ đó gây hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ.

Ngoài động cơ, nước cũng có thể ngấm vào lọc gió động cơ hoặc hệ thống điện của xe máy, thậm chí là tràn vào bình xăng và ống dẫn xăng, gây ra hiện tượng khó đề nổ động cơ. Vì vậy, khi xe bị ngập nước hoặc chết máy do đi qua điểm ngập, chủ xe cần đi kiểm tra, bảo dưỡng để tránh trường hợp hư hỏng nặng về sau.