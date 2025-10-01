Thịt trâu chọi Đồ Sơn cao kỷ lục 5 triệu đồng/kg, khách vẫn chen mua

Ghi nhận của PV VietNamNet, lượng khách về xem Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm nay giảm nhiều. Không ít người rời sân khá sớm, ngay sau vài kháp đấu (trận đấu) của vòng loại. Họ ra ngoài xem qua màn hình ti vi lớn được Ban tổ chức bố trí và chủ yếu là chờ mua thịt trâu rồi ra về.

Du khách chen chân mua thịt trâu vòng loại.

Ngay sau những kháp đấu đầu tiên của vòng loại, như cặp 08 - 11 hay 01 - 07, trâu thua được giết mổ nhanh chóng và bày bán cho du khách. Khu vực bán thịt trâu được bố trí bên ngoài Sân vận động Đồ Sơn. Thịt trâu vòng loại có giá trung bình khoảng 3 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, với con 01 tuy bị thua nhưng lỳ đòn nhất, đấu dai dẳng nhất được bán với giá 5 triệu/kg cho phần thịt ngon.

Trâu trận 1 thua trận được bán giá 3 triệu đồng/kg.

Cặp sừng trâu, tim trâu cũng được nhiều người hỏi mua với mong muốn sử dụng sẽ có sức mạnh, lòng quả cảm.

Ông Phan Văn Dũng, trú tại phường Hồng An, TP Hải Phòng, cho biết: "Năm nay, các kháp đấu hơi nhạt nên tôi mua thịt rồi về. Giá thịt năm nay được cho là đắt, năm ngoái với những con bị thua vòng loại, giá thịt chỉ từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/kg".

Cặp trâu 01 và 07 so găng dai dẳng.

Anh Hoàng Cường ở Hưng Yên nhận xét: "Năm nay thịt trâu đắt hơn. Tôi định mua một ít về làm quà, nhưng giá đó thì cao quá nên thôi. Nói ăn thịt trâu cho may mắn là theo dân gian, chứ thực tế thì cũng chưa ai kiểm nghiệm.

Con trâu 01 thua trận nhưng độ chiến đấu lỳ đòn, được phát giá 5 triệu đồng/kg với phần thịt ngon, tuy nhiên nhiều người không chấp nhận giá đó.

Với kinh nghiệm 25 năm bán thịt trâu chọi, bà Nguyễn Thị Dinh cho hay: “Năm nay tốc độ bán hàng khá nhanh dù giá niêm yết chủ yếu là 3 triệu đồng/kg. Quá trình giết mổ và bán hàng cũng rất đảm bảo công khai có sự giám sát của cơ quan chức năng".

Bà Nguyễn Thị Dinh nhanh tay cắt thịt cho khách, người mua ngày càng đông.

Rau muống, rau ngổ, khế chua... được bày bán hai bên cổng vào Sân vận động Đồ Sơn. Đây là những gia vị kèm theo khi chế biến thịt trâu chọi.