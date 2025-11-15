Cắt tóc 1 lần tốn vài chỉ vàng, cư dân mạng tranh cãi kịch liệt

Giá "cắt cổ": Cắt tóc một lần “đốt” hàng chục triệu đồng

Một thương hiệu làm tóc tại Tây An (Trung Quốc) gần đây đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội nước này khi tung ra quảng cáo “cắt tóc cùng người sáng lập thương hiệu, giá 11.800 NDT(42,7 triệu đồng)/lần”. Mức giá này có thể đổi được vài chỉ vàng ở thời điểm hiện tại.

Ảnh minh họa

Trong khi nhiều người suy đoán rằng tiệm tóc sẽ “ế khách” vì mức giá quá cao, một nhân viên chăm sóc khách hàng của tiệm cho biết hiện tại họ đang nhận được khá nhiều lịch hẹn.

Được biết, thương hiệu làm tóc này đã dựng nhiều biển quảng cáo bắt mắt tại các trạm xe buýt và lối vào đường cao tốc ở Tây An, in hình chân dung lớn của người sáng lập cùng dòng chữ: "Cắt tóc cùng người sáng lập thương hiệu, 11.800 NDT/lần".

Thương hiệu làm tóc đặt biển quảng cáo bắt mắt ở khắp nơi

Thương hiệu này tuyên bố có hơn 800 cửa hàng do chính họ điều hành trên khắp Trung Quốc, phân phối tại hơn 10 thành phố bao gồm Tây An, Lan Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, Thiên Tân, Lạc Dương và Phật Sơn. Đồng thời, họ cũng trang bị sẵn đường dây nóng dịch vụ khách hàng. Nhà sáng lập thương hiệu hiện chỉ có mặt ở chi nhánh Tây An.

Phóng viên Jimu News đã gọi đến hotline chăm sóc khách hàng của thương hiệu này. Một nhân viên cho biết việc đặt lịch hẹn tùy thuộc vào tình trạng rảnh rỗi của khách hàng, sau đó họ sẽ phối hợp với trợ lý của chủ tịch và sẽ có một nhân viên chuyên trách liên lạc lại.

Phía salon tóc chia sẻ thêm, mức giá 11.800 NDT chỉ áp dụng cho một lần cắt tóc và không bao gồm các dịch vụ khác. Hiện tại có "rất nhiều" khách đặt lịch hẹn, cần phải có danh sách chờ.

Trước thông tin này, cư dân mạng Trung Quốc đã nổ ra tranh cãi kịch liệt. Nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò tạo ra để thu hút sự chú ý, phần lớn đều không tin rằng có người đặt lịch làm tóc tại đây.