Cú "quay xe" bất ngờ của giá mít miền Tây: Vì sao mít Thái lấy lại ngôi vương?

Thị trường mít ở miền Tây đang ghi nhận những diễn biến đầy bất ngờ khi giá mít Thái liên tục nhích lên, lấy lại vị thế dẫn đầu. Cụ thể, bảng giá thu mua tại vườn cho thấy mít Thái loại B (8.5 kg trở lên) đang đạt mức 27.000 đồng/kg; loại C giữ mức 26.000 đồng/kg, vượt xa mít ruột đỏ vốn chỉ đạt 15.000 đồng/kg cho loại A và 13.000 đồng/kg cho loại B.

Dù đang rơi vào tháng 7 âm lịch – thời điểm tiêu thụ nông sản thường trầm lắng và nhịp độ thông quan biên giới bị thắt chặt kiểm dịch – sức mua của mít Thái vẫn duy trì độ bật khá ấn tượng.

Giá mít Thái đang đảo chiều. Ảnh: T.Đ

Lệch cung cầu và bài toán tâm lý thị trường

Nguyên nhân chính dẫn đến sự đảo chiều này xuất phát từ yếu tố cung - cầu thực tế. Sau thời gian dài nhàm chán với các dòng trái cây quen thuộc, người tiêu dùng từng "sốt" với mít ruột đỏ vì màu sắc lạ mắt. Tuy nhiên, khi yếu tố mới mẻ qua đi, thị trường tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu (đặc biệt là Trung Quốc) đã bắt đầu quay về với khẩu vị truyền thống mít Thái.

“Mít Thái sở hữu ưu điểm vượt trội về độ bền bảo quản, giữ tươi lâu khi vận chuyển xa và hợp gu tiêu dùng cả trong nước lẫn thị trường Trung Quốc” -anh Nguyễn Tân, một thương lái mít ở miền Tây nhận định.

Mặt khác, việc nhiều nhà vườn ồ ạt mở rộng diện tích trồng mít ruột đỏ trong thời gian ngắn đã khiến nguồn cung loại nông sản này tăng vọt, dẫn đến tình trạng dội chợ. Trong khi đó, diện tích mít Thái lại thu hẹp đáng kể, tạo ra khoảng trống nguồn cung và đẩy giá mặt hàng này tăng cao trở lại.

Giá mít Thái tăng, nông dân lại có động lực thu hoạch mít bán. Ảnh: T.Đ

Đừng chạy đua theo trào lưu ngắn hạn

Đánh giá về xu hướng này, anh Tân nhận định: "Thời điểm tháng 7 âm lịch chợ thường bán chậm, nhưng bước sang tháng 8, thị trường mít sẽ khởi sắc rõ rệt khi bước vào mùa cao điểm phục vụ Tết Trung thu và lễ hội. Mít Thái có ưu thế lớn là để được lâu, chất lượng ổn định và sức mua bền vững ở cả thị trường Trung Quốc lẫn nội địa. Thực tế hiện nay mít Thái vẫn giữ được giá cao (khoảng 27.000 đồng/kg), vượt trội hơn mít ruột đỏ (chỉ quanh mức 13.000 – 15.000 đồng/kg)"- anh Tân chia sẻ.

Anh Tân khuyến cáo thêm: "Việc bà con ồ ạt chặt bỏ mít Thái để chạy theo mít ruột đỏ thời gian qua đã tạo ra sự lệch pha cung cầu. Thị trường tiêu dùng luôn có chỗ cho cả hai, nhưng tỉ lệ cân bằng 50-50 mới giúp giá cả ổn định. Bà con trồng mít cần tỉnh táo nhìn vào sức mua thực tế của thị trường thay vì đu theo các cơn sốt giá ngắn hạn".

Thương lái thu mua mít Thái. Ảnh: T.Đ

Theo một số thương lái mít, dự báo trong tháng 8 và tháng 9 tới, khi các quy định mới về mã số vùng trồng và tiêu chuẩn kiểm dịch dần đi vào nếp, nhịp độ xuất khẩu được khai thông, giá mít Thái nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định.