Cá ngừ đại dương trúng mùa, ngư dân Đắk Lắk thu lãi trước Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, hàng loạt tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh Đắk Lắk lần lượt cập bến sau gần một tháng vươn khơi. Nhiều tàu trúng đậm cá, khoang đầy ắp, mang lại nguồn thu lớn, giúp ngư dân phấn khởi đón Tết.

Tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk), không khí mua bán cá ngừ diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm. Các tàu cá nối đuôi nhau cập bến, đưa hàng chục tấn cá ngừ đại dương lên bờ.

Sau 40 ngày ra khơi, tàu cá PY 93222 TS do ngư dân Nguyễn Văn Tuệ làm thuyền trưởng đánh bắt được khoảng 100 con cá ngừ đại dương, sản lượng gần 4 tấn. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, nhân công và hậu cần, chuyến biển này mang lại lợi nhuận khoảng 220 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tuệ cho biết, so với những năm trước, vụ cá năm nay tương đối thuận lợi, nhiều tàu có lãi, đủ điều kiện lo Tết cho gia đình và anh em thuyền viên.

Ngư dân vui mừng vì chuyến biển cuối năm vừa được mùa vừa được giá.

Sau bão lũ, nụ cười đã trở lại với người dân làng biển vì cá đầy khoang.

Cùng chung niềm vui, ngư dân Chế Văn Tất, thuyền trưởng tàu ĐK 96327 TS, chia sẻ rằng trong chuyến biển cuối năm, trung bình mỗi tàu đánh bắt được từ 40 đến 60 con cá ngừ đại dương, mang lại thu nhập khá.

Theo thống kê, nhiều tàu cá của ngư dân vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk đạt sản lượng từ 2 đến 4 tấn cá ngừ mỗi chuyến.

Với giá thu mua cá hiện tại là trên 100.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi tàu lãi từ 60 đến 160 triệu đồng trong khoảng 20 ngày ra khơi.

Ngư dân Trần Nghĩa Thành, thuyền trưởng tàu PY 96509 TS, cho biết các tàu cá đều tổ chức đánh bắt theo tổ đội, vừa đảm bảo an toàn, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đến thời điểm này, đã có 117 trong tổng số hơn 650 tàu khai thác cá ngừ đại dương của ngư dân Đắk Lắk trở về bến và hầu hết đều có lãi. Dự kiến, các tàu còn lại sẽ tiếp tục cập cảng, bán cá từ nay đến khoảng ngày 20 tháng Chạp, khép lại vụ cá cuối năm nhiều tín hiệu tích cực.