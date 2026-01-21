Con cá Koi được bán với giá 47 tỷ đồng, hé lộ lý do

Cá Nishikigoi, thường được biết đến với tên gọi cá Koi, là một loài phổ biến và nổi bật được nhận diện nhờ màu sắc đỏ và trắng sống động. Chúng được ngưỡng mộ vì vẻ thanh lịch và xinh đẹp đến nỗi ngay cả những kẻ săn mồi cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của chúng. Cá Koi có giá trị cao thường được lai tạo bởi các nhà lai tạo Nhật Bản uy tín với hàng thập kỷ kinh nghiệm.

Cá Koi không chỉ thanh lịch mà còn sở hữu những đặc điểm đáng chú ý khác; chúng là loài vật khỏe mạnh, thông minh và kiên cường, có thể sống từ 25 đến 40 năm. Loài cá này được nhiều người nuôi thú cưng yêu thích vì bản tính thân thiện.

Việc chi hàng triệu USD cho cá Koi nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng các yếu tố như huyết thống, hoa văn, kích thước và giới tính quyết định đáng kể giá trị của chúng. Cá Koi cái có giá trị hơn cá Koi đực, vì cá cái lớn hơn, có hình dáng cơ thể và khả năng giữ màu tốt hơn.

Cá Koi S Legend được bán với giá hàng triệu USD

Con cá Koi S Legend được bán với giá 1,8 triệu USD (47 tỷ đồng).

Theo báo cáo của AZ-Animals, vào tháng 10/2018, S Legend, một giống cá Kohaku, đã mang về số tiền khổng lồ 1,8 triệu USD (47 tỷ đồng). Con cá chép cái đầy màu sắc dài 99cm này đã được bà Ying Ying Chung, một người đam mê và sưu tầm cá Koi, mua lại từ nhà lai tạo cá Koi nổi tiếng Kentaro Sakai.

Trong khi một con cá koi Kohaku tiêu chuẩn chỉ có giá 50 USD thì mức giá 1,8 triệu USD cho S Legend thực sự gây sốc.

Lý do cho mức giá cao này khá rõ ràng: loài cá đặc biệt này có thể đẻ tới 1.000.000 trứng trong một mùa sinh sản. Ngay cả khi chỉ đạt 1% tiêu chuẩn chất lượng cao, nó cũng sẽ mang lại một số lượng đáng kể cá Koi Kohaku cao cấp - tạo nên một khoản đầu tư sinh lời. Thêm vào đó, Kohaku Koi có thể phát triển đến 127cm và giá trị của chúng tăng lên khi kích thước tăng lên.

Tuy nhiên, huyền thoại triệu đô S Legend đã qua đời vào năm 2019, một năm sau khi được bán.

Màu sắc của cá Koi Kohaku

Màu sắc của cá Koi Kohaku phụ thuộc vào độ tuổi và giới tính của chúng. Cá Koi cái mất nhiều thời gian hơn để đạt được màu đỏ và chúng tiếp tục duy trì màu sắc này khi chúng lớn lên. Trong khi đó, cá Koi đực phát triển màu sắc sớm hơn, nhưng màu sắc có xu hướng phai dần theo tuổi tác.

Chế độ ăn của cá Koi Kohaku

Ngoài ra, chế độ ăn của cá Koi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì sức khỏe cũng như màu sắc. Chế độ ăn của cá nên chứa nhiều protein, tảo xoắn và krill để đạt được kết quả tốt nhất.