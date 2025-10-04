Chủ trường mầm non ở Bắc Ninh chi tiền lắp điện mặt trời, bất ngờ học sinh "ùn ùn" kéo tới

Thời gian gần đây, trong khi nhiều người mới bắt đầu quan tâm, tìm hiểu đến điện mặt trời mái nhà thì chị Nguyễn Thị Tươi, trú tại xã Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh (trước là xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) lại “bình chân như vại”. Bởi vì, hơn 1 năm qua, hệ thống điện mặt trời mái nhà của chị đã đi vào hoạt động ổn định, giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền điện.

Hơn 1 năm lắp điện mặt trời, chị Tươi đã tiết kiệm được hàng chục triệu đồng tiền điện. (Ảnh: Nam Ka)

Chị Tươi cho biết, ngoài sử dụng điện sinh hoạt, điều hoà, gia đình chị còn có bể cá, bếp từ nên mỗi tháng sử dụng hết khoảng 3 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên, sau khi lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, tháng cao điểm nhất gia đình chị phải trả chỉ khoảng 500-600 nghìn đồng tiền điện.

Thấy hệ thống hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí, vào tháng 9/2024, vợ chồng chị quyết định lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho điểm trường mầm non tư thục của mình.

Để phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho 4 phòng học vào ban ngày, chị Tươi lắp đặt hệ thống gồm 20 tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. (Ảnh: Nam Ka)

“Trước khi lắp điện mặt trời, trường có 4 lớp với 4 chiếc điều hoà. Tiền điện mỗi tháng mùa hè hết từ 6-7 triệu đồng. Ở quê lại thường xuyên mất điện vào ngày nắng nóng cao điểm. Thấy việc lắp điện mặt trời vừa tiết kiệm hoá đơn tiền điện vừa có lợi cho các cháu, tránh trường hợp mất điện nên vợ chồng tôi quyết định chi tiền lắp ở trường”, chị Tươi cho hay.

Sau khi nhờ đơn vị tư vấn, thiết kế, chị Tươi đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời với chi phí 160 triệu đồng gồm 20 tấm pin trên mái với giá 2 triệu đồng/tấm, pin lưu trữ 5kW có giá 18 triệu đồng, biến tần 16kW có giá 71 triệu đồng...

Chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời của chị Tươi hết 160 triệu đồng. (Ảnh: Nam Ka)

Từ ngày lắp điện mặt trời, nhiều khi thời tiết nắng nóng, khu vực xung quanh mất điện, nhiều người phải chịu cảnh nóng bức nhưng trường của chị Tươi lúc nào điều hoà cũng mát mẻ do dùng điện mặt trời. Điện dùng thoải mái nhưng hoá đơn tiền điện lại chỉ hết vài trăm nghìn đồng/tháng.

Tiếng lành đồn xa, phụ huynh khắp nơi rủ nhau đưa con đến học. Từ 4 phòng học, chỉ sau 1 năm lắp điện mặt trời, trường đã có tổng cộng 10 phòng học. Mỗi phòng được trang bị 1 chiếc điều hoà 18.000BTU, phục vụ nhu cầu học tập và ngủ, nghỉ của học sinh cùng cán bộ giáo viên trong trường.

Thơi gian tới, để có điện sử dụng cho 10 phòng học, chị Tươi dự định sẽ lắp thêm tấm pin cho hệ thống điện mặt trời. (Ảnh: Nam Ka)

Theo chị Tươi, do các thiết bị điện tăng lên gấp hơn 2 lần so với ngày đầu lắp đặt điện mặt trời nên mùa hè năm nay, chị vẫn phải trả tiền điện từ 2,5-3 triệu đồng/tháng. Vì vậy, chị đang nghiên cứu để nâng thêm công suất, lắp đặt thêm các tấm pin để tận dụng tối đa nguồn năng lượng mặt trời sẵn có, tiết kiệm tiền điện hàng tháng.

Trong bối cảnh giá điện ngày càng tăng và nhu cầu sử dụng điện tại các trường học ngày một lớn, giải pháp năng lượng tái tạo như điện mặt trời đang trở thành xu hướng tất yếu. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành, hệ thống điện mặt trời còn mang đến nguồn năng lượng xanh, giảm tác động tiêu cực đến môi trường và góp phần giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên cho thế hệ trẻ.

Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ cho người dân từ 2-3 triệu đồng nếu lắp đặt điện mặt trời có pin lưu trữ. (Ảnh: Nam Ka)

Chia sẻ về điện mặt trời, ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước là khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, cụ thể là điện mặt trời mái nhà. Điều này không chỉ là chính sách mà còn là một phần của việc vận hành nền kinh tế tuần hoàn hiệu quả.

Theo ông Hùng, Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có lắp đặt pin lưu trữ.

Trong đó, Bộ Công Thương sẽ đề xuất hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách trong 3 năm với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ lắp đặt từ 2-3 triệu đồng nếu kết hợp pin lưu trữ.

Ngày càng nhiều hộ gia đình, cơ quan, trường học, doanh nghiệp lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà. (Ảnh: Nam Ka)

Quyết định phê duyệt Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, mục tiêu năm 2030, 50% số hộ gia đình của Việt Nam sẽ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, từ đó giúp bà con tự cung cấp năng lượng, phần điện dư có thể bán lại EVN.

“Trong tháng 11 tới, Thủ tướng dự kiến ban hành quyết định hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật cho điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu lắp đặt pin lưu trữ. Các nông hộ có trang trại kết hợp chăn nuôi, sản xuất thực phẩm đi kèm lắp đặt điện trên mái... sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ này”, ông Hùng thông tin.