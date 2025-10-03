Kiếm 360 triệu nhờ ăn chuột, bắt cua ở nơi hoang dã suốt 70 ngày

Ăn rắn và sâu, tự bẫy chuột để giành giải thưởng “sinh tồn”

Tại Trung Quốc, một cuộc thi sinh tồn nơi hoang dã, cúp Thất Tinh Sơn đã thu hút rất đông thí sinh tham gia nhờ giải thưởng khổng lồ trị giá 100.000 NDT (361 triệu đồng). Cuộc thi kéo dài 70 ngày và 69 đêm, đã khép lại vào cuối tháng 9 vừa qua.

Anh Dong đã sụt 15,5kg sau 2 tháng tham gia thử thách sinh tồn

Người giành chiến thắng là anh Yang Dong Dong, một vận động viên sinh năm 1992 đến từ Hồ Nam. Trước khi tham gia cuộc thi, anh nặng hơn 73kg và sở hữu thân hình lực lưỡng. Tuy nhiên sau 70 ngày phải sinh tồn trong môi trường hoang dã, anh đã sụt 15,5kg. Khuôn mặt đầy đặn trước đây giờ đã gầy và hóp hơn nhiều, nhìn anh cũng già dặn hơn khi để râu mọc lởm chởm.

Dù giảm cân nhiều song anh Dong vẫn luôn đảm bảo bổ sung đủ lượng protein và vitamin trong suốt cuộc thi. Khám sức khỏe cho thấy lượng đường trong máu, huyết áp, mạch và các chỉ số cơ thể khác của anh đều bình thường.

Trong quá trình diễn ra cuộc thi, nỗi lo lớn nhất của anh Dong và các thí sinh khác là thiếu thức ăn. Tuy nhiên nhờ tài bẫy chuột điêu luyện, anh đã nhiều lần bắt được chuột, sau đó làm sạch và dùng củi để hun khói chúng nhằm bảo quản thực phẩm được lâu hơn. Thậm chí ngay trước vòng chung kết, anh còn đan thêm được một chiếc giỏ đựng cá.

Nhờ chiếc giỏ này, anh đã bắt được rất nhiều cua dưới suối. Những con cua này sau đó cũng được hun khói để bảo quản được lâu hơn và trở thành nguồn cung cấp protein dồi dào cho anh.

Ở trong rừng, bữa ăn của anh Dong thường gồm các loại rau rừng nấu kèm cua hoặc thịt chuột.

Người đoạt giải Á quân, anh Wang Dai Li thì chủ yếu tìm nguồn thức ăn từ thực vật. Ngoài ra, anh cũng đa dạng hóa bữa ăn với bất kỳ thứ gì tìm được để bổ sung protein, từ rắn, sâu cho đến cua.

Bên cạnh nỗi lo thiếu thức ăn, nhiệt độ cực thấp ở trên núi cũng là thử thách không nhỏ đối với các thí sinh. Không chỉ vậy, núi Thất Tinh còn nổi tiếng với địa hình hiểm trở và môi trường thiên nhiên hoang sơ, tiềm ẩn vô số rủi ro chưa được biết đến.

Anh Dong chia sẻ, trước khi tham gia cuộc thi, anh nghĩ việc sinh tồn trong tự nhiên sẽ dễ dàng, nhưng không ngờ lại có nhiều rủi ro bất ngờ đến vậy. Anh thậm chí còn nôn mửa nhiều lần sau khi ăn phải những loại cây lạ. Trên núi còn có rắn và đường núi dốc sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều sau những cơn mưa.