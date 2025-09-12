Người dân “đổ xô” tìm hiểu lắp điện mặt trời mái nhà, EVN đề xuất thêm quy định mới

Đổ xô tìm hiểu lắp điện mặt trời mái nhà

Vào những tháng cao điểm của mùa hè, thời tiết nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Vì vậy, cứ đến thời điểm đầu tháng, nhận được hoá đơn tiền điện liên tục tăng đã khiến nhiều người “bàng hoàng” vì số tiền phải trả.

Cùng với đó, nhiều người bắt đầu bỏ thời gian tìm hiểu về việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà để được sử dụng điện sạch, không phải lo “ngay ngáy” mỗi kỳ thanh toán tiền điện.

Nhu cầu lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà ngày càng tăng cao. (Ảnh: Phongluu Sola)

Trên các nền tảng mạng xã hội những ngày gần đây, xuất hiện hàng trăm bài viết về việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà của các hộ gia đình và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Cùng với đó, hàng loạt các hội nhóm trao đổi về năng lượng mặt trời được lập ra, thu hút hàng trăm nghìn người vào trao đổi, tư vấn và tìm hiểu về nguồn điện này như: “Điện năng lượng mặt trời” có 516 nghìn thành viên, “Hội tư vấn lắp đặt điện mặt trời” có 740 nghìn thành viên tham gia, “Điện năng lượng mặt trời Việt Nam” với 231 nghìn thành viên và hàng chục hội nhóm lớn nhỏ khác liên quan đến điện năng lượng mặt trời.

Trong đó, mỗi ngày có hàng nghìn bài viết cần tư vấn về việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mạng xã hội. “Gia đình em mỗi tháng dùng khoảng 3,5 triệu đồng tiền điện. Chủ yếu mở đèn chiếu sáng và máy lạnh ban ngày nên không cần trữ điện. Lắp thế nào cho hợp lý? Mọi người tư vấn giúp em với ạ”, một thành viên đặt câu hỏi nhờ tư vấn.

Nhiều gia đình sẵn sàng chi hàng trăm tỷ đồng để lắp điện mặt trời mái nhà. (Ảnh: Phongluu Sola)

Đồng thời, nhiều người rất hào hứng chia sẻ khi gia đình mình đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà từ trước đó.

“Mấy năm trước bị mất điện liên tục, con nhỏ nóng quấy khóc nên ba em lắp điện mặt trời, có điện cả ngày vi vu không phụ thuộc điện lưới. Có đợt cả xóm bị cúp điện, nhà em vẫn dùng bình thường. Càng nắng càng tiết kiệm. Đầu tư lần đầu nhưng lợi ích lâu dài”, tài khoản My Hoàng nói về hệ thống điện năng lượng mặt trời của gia đình mình.

“Tôi là 'nạn nhân' của điện mặt trời. Lúc còn dùng điện lưới, tiết kiệm tối đa lắm thì mỗi tháng vẫn hết khoảng 700 số điện. Từ khi dùng điện mặt trời thì sài điện tẹt ga, mỗi tháng dùng khoảng 900 số điện nhưng chỉ phải trả khoảng 100 nghìn đồng”, tài khoản Hà Duy Tín nói.

Nhà nước đang khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam về điện mặt trời. (Ảnh: Phongluu Sola)

Là chủ doanh nghiệp chuyên tư vấn, thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà ở xã Hoài Đức (Hà Nội), anh Phạm Văn Phong cho biết, kể từ tháng 5/2025 đến nay, lượng khách hàng liên hệ nhờ tư vấn sử dụng điện năng lượng mặt trời tăng đột biến.

“Trong 3 năm gần đây thì năm nay tỷ lệ khách hàng quan tâm đến điện năng lượng mặt trời tăng đột biến. Có ngày, tôi phải nghe hàng trăm cuộc điện thoại nhờ tư vấn, thiết kế. Bản thân gia đình tôi đã từng lắp đặt, sử dụng thì phải nói điện mặt trời mái nhà không có gì phải chê. Điểm trừ duy nhất là chi phí ban đầu bỏ ra hơi cao thôi”, anh Phong nói.

Lượng khách tìm hiểu nhờ tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà ngày càng tăng cao. (Ảnh: Phongluu Sola)

EVN đề xuất thêm quy định mới

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương về các vướng mắc trong thực hiện Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Điện lực.

Trong đó, EVN đề nghị bổ sung chế tài xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự dùng nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý.

Theo Nghị định 58/2025 của Chính phủ về phát triển điện năng lượng tái tạo, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo đến Sở Công Thương, đơn vị điện lực, cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy để được quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện.

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cần thông báo cho các cơ quan liên quan. (Ảnh: Phongluu Sola)

Theo EVN, thực tế các đối tượng trên (đặc biệt là hộ gia đình) chưa chủ động thông báo. Có trường hợp đã được đơn vị điện lực hướng dẫn nhưng không phối hợp, hoặc phối hợp nhưng không cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, Nghị định 58 lại không có quy định cụ thể để xác định đây có phải vi phạm hay không. Điều này dẫn đến các cơ quan liên quan lúng túng trong việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực.

Vì vậy, EVN đề nghị bổ sung quy định tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không thông báo hoặc đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, tùy mức độ vi phạm.

Quy định này nhằm bảo đảm nghĩa vụ thông báo, đăng ký, tránh khoảng trống trong chế tài xử lý, đồng thời nâng hiệu lực quản lý nhà nước, phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo EVN.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến ngày 30/6/2025, có 8.664 khách hàng tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất đạt 577,1MWp.

Trong tháng 6/2025, dù thời tiết không thuận lợi, sản lượng phát lên lưới từ các hệ thống này vẫn ước đạt 52,7 triệu kWh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng điện mặt trời mái nhà đạt hơn 226 triệu kWh. Dự kiến cả năm 2025, EVNNPC sẽ mua khoảng 530 triệu kWh điện mặt trời mái nhà, với chi phí gần 1.005 tỷ đồng.

Hiện cả nước có khoảng 103.000 dự án điện mặt trời mái nhà, tổng công suất lắp đặt hơn 9.500 MW. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu đến 2030, 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.