Chủ trang trại ở Nghệ An mất tiền tỷ sau bão vẫn chờ hỗ trợ

Sau bão số 10 xảy ra vào cuối tháng 9/2025, gia đình ông Hoàng Lục (60 tuổi, trú xã An Châu) gần như trắng tay khi toàn bộ trang trại gà bị ngập sâu. Khoảng 14.000 con gà chết la liệt, thiệt hại chưa từng có trong 15 năm làm nghề chăn nuôi của gia đình.

Hơn 6 tháng trôi qua kể từ thời điểm thiên tai xảy ra, điều khiến ông Lục sốt ruột không chỉ là khoản nợ vay để tái sản xuất mà còn là việc chưa nhận được thông tin cụ thể về tiến độ hỗ trợ từ chính quyền.

“Gia đình phải vay mượn khoảng 400 triệu đồng để dựng lại chuồng trại, tái đàn. Nếu có nguồn hỗ trợ sớm, chúng tôi sẽ đỡ áp lực hơn rất nhiều”, ông Lục chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Sỹ bần thần bên hàng vạn con gà chết sau bão số 10. Ảnh: Thanh Hải

Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 5 và bão số 10, trang trại gà của anh Nguyễn Hữu Sỹ (42 tuổi, trú xã An Châu) có hàng vạn con bị chết, riêng cơn bão số 10 đã gây thiệt hại tới hàng tỷ đồng.

“Gia đình phải thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng 1 tỷ đồng để tái sản xuất. Mỗi tháng phải trả hàng chục triệu đồng tiền lãi, nên rất mong sớm nhận được hỗ trợ”, anh Sỹ cho biết.

Câu chuyện của ông Lục, anh Sỹ không phải cá biệt. Tại Nghệ An, hàng chục nghìn hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau các đợt thiên tai liên tiếp, đặc biệt là bão số 3, số 5 và số 10 năm 2025. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị cuốn trôi; gia súc, gia cầm chết hàng loạt; ao nuôi thủy sản bị xói lở… cuốn theo công sức và vốn liếng tích góp của người dân.

Trong khi nhu cầu khôi phục sản xuất là cấp bách, việc chậm trễ trong lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ đang trở thành “nút thắt”, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Vùng sản xuất lúa ở bản Huồi Tố 2, xã Nhôn Mai bị tàn phá sau mưa lũ. Ảnh: X.H

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Nghệ An, đơn vị đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP và Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND, đồng thời ban hành nhiều văn bản yêu cầu các xã, phường khẩn trương lập hồ sơ. Các đoàn công tác cũng được cử về cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc.

Tuy nhiên, dù đã 3 lần có văn bản đôn đốc, tiến độ từ phía cơ sở vẫn chậm. Gần nhất, Sở NN&MT yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/3, nhưng nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng.

Thực tế, không ít xã, phường chưa hoàn tất báo cáo thiệt hại hoặc hồ sơ còn thiếu, sai mẫu biểu. Điều này khiến cơ quan chuyên môn không có đủ căn cứ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng thể, buộc phải chia nhỏ theo từng đợt. Hệ quả là tiến độ chung của toàn tỉnh bị kéo dài.

Đến ngày 27/3, Sở NN&MT mới tổng hợp, trình phê duyệt 3 đợt với 94 hồ sơ, tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng; hiện vẫn còn hơn 100 hồ sơ đang được hoàn thiện để tiếp tục trình phê duyệt.

Thông tin từ Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ (Sở NN&MT) cho hay, nguyên nhân chậm trễ xuất phát từ việc khối lượng công việc tại cấp xã, phường nhiều, thiệt hại lại xảy ra trên diện rộng, qua nhiều đợt thiên tai khác nhau nên việc tổng hợp, rà soát và thẩm định mất nhiều thời gian.

Đặc biệt, tại một số địa phương, hạn chế về nhân lực, năng lực xử lý hồ sơ cũng là rào cản khiến tiến độ bị chậm lại, dù đã được hướng dẫn.

Tiểu thương chợ Vinh lội nước, vớt tài sản sau bão số 10. Ảnh: T.L

Ngoài ra, các địa phương cũng cho rằng quy trình, mẫu biểu hồ sơ yêu cầu chặt chẽ, cần xác minh cụ thể từng loại thiệt hại từ cây trồng, vật nuôi đến thủy sản. Việc này nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức, tránh sai sót nên không thể làm qua loa.

Dù có nhiều nguyên nhân khách quan, song thực tế cho thấy việc chậm hoàn thiện hồ sơ đang dồn khó khăn về phía người dân. Khi nguồn hỗ trợ chưa đến kịp thời, nhiều hộ buộc phải vay mượn để tái sản xuất, đối mặt với rủi ro nợ nần kéo dài. Nếu không được xử lý kịp thời, sự chậm trễ này sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân – những người vốn đã chịu nhiều tổn thất nặng nề sau bão.