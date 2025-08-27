Rau xanh khan hiếm, nhiều sạp rau đóng cửa, siêu thị 'cháy hàng'

Sáng 27/8, chị Oanh (36 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) vẫn không mua được mớ rau nào từ siêu thị và sạp rau gần nhà. Chị Oanh cho biết, chị gặp phải tình trạng này từ sáng hôm qua 26/8.

Người dân vất vả lội nước, đội mưa đi mua rau vào chiều 26/8. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Tôi không tích trữ rau củ gì trước bão nên giờ nhà không có rau mà ăn. Nếu muốn mua là tôi phải ra chợ cách nhà khoảng hơn 1km nhưng xung quanh nước ngập, đi lại quá khó khăn. May nhà tôi còn ít cà chua, khoai tây và bí xanh... Không biết mai nước có rút không?", chị Oanh thở dài.

Chung cảnh ngộ, xung quanh nơi ở của gia đình chị Hà (41 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị nước ngập tứ phía khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Chị Hà cho hay, do bản thân bận rộn công việc nên trước thời điểm bão chị không dự trữ thực phẩm, bữa cơm của gia đình 2 ngày gần đây đều thiếu rau xanh.

Sáng sớm ngày 27/8, rau xanh tại siêu thị WinMart đã khá thưa thớt. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Sáng nay tôi lội nước đi bộ ra chợ gần nhà cũng mua được ít rau, nhưng giá rất cao. Một quả mướp nhỏ có giá 10.000 đồng, rau ngót, rau cải 20.000 đồng/mớ, mồng tơi 10.000 đồng/mớ. Một mớ rau rất ít, không được nhiều như mọi khi mà giá lại tăng", chị Hà nói.

Theo ghi nhận của PV vào chiều tối ngày 26/8 và sáng 27/8 tại một số siêu thị T mart ở Hà Nội luôn trong tình trạng "cháy" rau xanh, siêu thị WinMart có rau nhưng khá thưa thớt, một vài sạp rau tại chợ đóng cửa, không bán hàng.

Người dân ngỡ ngàng khi quầy rau tại siêu thị T mart trống rỗng liên tục trong 2 ngày 26-27/8. Ảnh: Quỳnh Mai.

Về giá của các loại rau, trong siêu thị hay ngoài chợ dân sinh giá cả gần như tương đương, rau ngót 10.000 - 15.000 đồng/mớ, rau cải ngọt và rau muống 15.000 - 20.000 đồng/mớ, hành lá 50.000 - 60.000 đồng/kg, cải thảo và bầu 25.000 - 30.000 đồng/kg, bí xanh 15 - 20.000 đồng/kg, khoai tây 20.000 - 25.000 đồng/kg, cà chua 30.000 - 35.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn hẳn so với thời điểm trước bão.

Theo bà Thủy - tiểu thương bán rau tại chợ Xa La, Hà Đông, Hà Nội, giá rau tăng cao là do sau bão rau trở nên khan hiếm. "Mưa thế này người dân cũng vất vả hơn khi thu hoạch rau, rồi nhiều khi rau còn bị ngập, dập nát, giá phải cao là đương nhiên", bà Thủy nói.

Sáng 27/8, không chỉ rau xanh, trứng tại siêu thị T mart cũng không còn, thịt cá thưa thớt. Ảnh: Quỳnh Mai.

Còn nhân viên siêu thị T mart cho rằng, đường phố ngập lụt khiến việc vận chuyển rau trở nên khó khăn hơn, rau củ đến chậm và không nhiều như ngày thường.

Nhiều tiểu thương cho hay, rau xanh là mặt hàng nhạy cảm nhất trước tác động của thời tiết. Chỉ một trận mưa lớn kéo dài cũng đủ khiến rau non bị úng, thối rễ, giảm năng suất đáng kể. Khi nguồn cung sụt giảm trong khi nhu cầu lại tăng do người dân có xu hướng mua tích trữ, giá rau xanh trên thị trường lập tức leo thang.

"Không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng, mưa bão còn khiến chi phí vận chuyển, bảo quản rau củ tăng cao. Nhiều đầu mối buộc phải nhập rau từ xa, làm cho giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tiếp tục đội lên", anh Hoàn - tiểu thương bán rau tại chợ Phùng Khoang, Hà Nội nói.

Sạp rau ở chợ đóng cửa, nghỉ bán. Ảnh: Quỳnh Mai.

Ngày 24/8, Bộ Công Thương đã có công điện khẩn yêu cầu Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đã triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.

Ngày 25/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.