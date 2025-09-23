Không phải “phố vàng”, đây mới là nơi “nóng” nhất những ngày này khi hàng trăm người kéo đến xếp hàng

Từ đầu năm đến nay, nhiều người đã quen thuộc với hình ảnh hàng trăm người kéo đến xếp hàng mua vàng mỗi ngày tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội) khi giá hàng liên tục tăng nóng. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, khi Tết Trung thu đang đến gần, cảnh tượng hàng trăm người rồng rắn xếp hàng lại diễn ra trên phố Thuỵ Khuê (Hà Nội) để mua bánh trung thu khiến con phố này trở nên nhộn nhịp hơn cả “phố vàng”.

Ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng bán bánh trung thu có thương hiệu lớn tại phố Thuỵ Khuê những ngày gần đây, cảnh chen chân xếp hàng mua bánh diễn ra ngay từ sáng sớm đến tối muộn, khiến con phố nhỏ trở nên sôi động hẳn lên.

Bên trong cửa hàng, 5 quầy phục vụ làm việc luôn tay luôn chân vẫn không kịp.

Người đến mua bánh phải xếp hàng chờ từ 20-30 phút mới mua được bánh.

Đa phần khách mua từ 5 hộp trở lên để thắp hương hoặc mang biếu.

Sản phẩm được đặt mua nhiều nhất là loại bánh trung thu cổ xưa làm nên tên tuổi của thương hiệu này.

Anh Phạm Hải Đăng - chủ cửa hàng cho biết, do đặc thù bánh cổ truyền không dùng chất bảo quản, chỉ để được 3-5 ngày nên cơ sở làm đến đâu bán đến đó, không sản xuất trước.

Bắt đầu từ ngày 16/7 Âm lịch, khách kéo đến cửa hàng đông nghịt để mua bánh.

"Năm nay, giá nguyên liệu đầu vào tăng nên một số loại bánh phải điều chỉnh nhẹ so với mọi năm. Đơn cử như bánh nướng thập cẩm tăng từ 55.000 đồng/chiếc lên 60.000 đồng/chiếc, bánh dẻo chay từ 25.000 đồng/chiếc lên 30.000 đồng/chiếc. Các loại nhân khác vẫn giữ nguyên giá, chỉ những loại có nguyên liệu tăng nhiều mới phải điều chỉnh", anh Đăng nói.

Anh Đăng cho biết, các loại bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, đậu xanh luôn được khách hàng ưa chuộng.

Theo quan sát, hiện tượng xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu chỉ diễn ra tại một số cửa hàng có thương hiệu lâu đời tại phố Thuỵ Khuê.

Từ một cửa hàng nhỏ bán bánh trung thu được mở ra từ năm 1954, đến nay đã được 71 năm tuổi nên cứ mỗi dịp Trung thu cận kề, hàng nghìn khách hàng từ khắp nơi kéo về mua bánh đông như hội.

Trải qua 7 thập kỷ, bao bì thương hiệu vẫn không hề thay đổi. Hình ảnh lũy tre xanh, vầng trăng tròn trịa ngày Rằm tháng 8 cùng ấm trà đặc cả gia đình ngồi quây quần bên nhau vừa thưởng trà, bánh vừa ngắm ánh trăng.

Hương vị bánh trung thu nơi đây dường như đã in sâu vào tâm trí của người Hà Thành, nhất là những ông bà, cô bác có tuổi. Bánh có vị đậm chất truyền thống với phần nhân các loại: hạt sen, thập cẩm, đậu xanh được bọc trong lớp vỏ bánh nướng vàng đẹp mắt, đầy đặn và thơm phức.

“Mỗi dịp Tết trung thu, nhà tôi huy động hết nhân viên làm bánh phục vụ người dân. Tất cả bánh đều làm thủ công, bánh làm ngày nào bán hết hôm đó, không có hàng tồn”, chủ cửa hàng cho hay.

Trung bình mỗi ngày Rằm hay mùng 1 Âm lịch, cửa hàng bán khoảng 500 đến 600 cái. Thời điểm sát ngày Rằm tháng 8, cửa hàng bán tối đa 2.000 cái một ngày.

Mặc dù trên thị trường xuất hiện rất nhiều thương hiệu bánh trung thu mới nhưng nhiều người vẫn xếp hàng mua bằng được loại bánh trung thu cổ truyền nơi đây. Ai cũng háo hức được cầm trên tay chiếc bánh truyền thống mỗi dịp Trung thu cận kề.