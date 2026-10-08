Đi nhận 350 tỷ đồng trúng số, người đàn ông mất tích bí ẩn, suýt chết đói

tin vào một tin nhắn lừa đảo trực tuyến thông báo mình trúng thưởng hơn 90 triệu nhân dân tệ nên đã đến Bắc Kinh để nhận giải. Sau đó, ông đi đến Nội Mông để “chăn cừu” rồi bị lạc đường và kiệt sức vì đói, gục ngã bên vệ đường. May mắn thay, ông đã được những người dân làng tốt bụng cứu giúp, cưu mang và cuối cùng được đoàn tụ an toàn với gia đình.

Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) gần đây nhận được tin báo từ một người đàn ông về việc anh trai mình, ông Triệu, bị mất tích sau khi đến Bắc Kinh. Ba tháng trôi qua trong chớp mắt, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Lo sợ ông có thể gặp bất trắc, họ nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm.

Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, trước khi mất tích, ông Triệu đã sập bẫy lừa đảo xổ số trực tuyến và tin rằng mình trúng hơn 90 triệu nhân dân tệ (gần 350 tỷ đồng). Ông thậm chí còn đến Bắc Kinh để nhận giải. Cảnh sát đã tìm thấy ông Triệu và sắp xếp để ông trở về nhà, nhưng sau khi đến ga Tây Bắc Kinh, ông lại bỏ đi và mất dấu hoàn toàn.

Cảnh sát tiếp tục truy tìm tung tích ông Triệu và cuối cùng tìm được một người môi giới. Người này cho biết ông được giới thiệu đến làm công việc chăn cừu tại Xích Phong, Nội Mông. Lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm trên khắp Bắc Kinh và Nội Mông, nhưng khi đến Xích Phong, họ chỉ tìm thấy giấy tờ tùy thân bị thất lạc của ông Triệu chứ không thấy tung tích của ông.

Cảnh sát tìm đến hơn 100 người chăn gia súc tại địa phương và di chuyển quãng đường hơn 1.000km mới tìm thấy ông Triệu - người đã mất tích suốt ba tháng. Họ xác nhận ông vẫn an toàn.

Ông Triệu tưởng mình trúng xổ số 90 triệu nhân dân tệ, để rồi cuối cùng lại đi chăn cừu ở Nội Mông. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, ông Triệu vốn không có kinh nghiệm chăn cừu và đã tự ý rời đi trong giờ làm việc. Trên đường đi, ông không chỉ làm mất điện thoại mà còn bị lạc do không thông thuộc địa hình, cuối cùng kiệt sức và ngã gục vì đói bên vệ đường. May mắn thay, một số dân làng tốt bụng đã phát hiện, cứu giúp và cưu mang ông. Sau đó, ông ở lại khu vực này để phụ giúp công việc đồng áng, dẫn đến việc mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài.

Khi biết tin về tung tích của ông Triệu, gia đình cuối cùng cũng trút được gánh nặng lo âu. Cảnh sát đã hỗ trợ đưa ông trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn.

Qua chuyện này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không nên tin tưởng mù quáng vào các quảng cáo trực tuyến hứa hẹn những giải thưởng giá trị cao. Nếu gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ khi đi xa, người dân nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát ngay lập tức để tránh gặp nguy hiểm.