Chi bộn tiền mua 30 phút 'rung động bên trai đẹp'

Trong buổi chụp, cô áp trán, chạm mũi với hai chàng trai, tạo dáng như đang yêu. Khi chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội, Xue nói ngày càng có nhiều dịch vụ đáp ứng những nhu cầu riêng của phụ nữ.

Một khách hàng khác, Wenji ở Thành Đô, chi 3.000 nhân dân tệ (hơn 11 triệu đồng) để chụp ảnh cùng một người mẫu nam. Cô chọn kịch bản hai người vừa cãi nhau, sau đó chàng trai đứng đợi ngoài cửa với vẻ mặt đau khổ. Với Wenji, điều đáng tiền không chỉ là những bức ảnh đẹp mà còn là cảm giác rung động khi được sống trong một câu chuyện tình lãng mạn.

Dịch vụ này thu hút sự tò mò của nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số hỏi địa chỉ, giá cả và cách chọn người mẫu, trong khi những người khác thắc mắc tại sao khách hàng sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn nhân dân tệ để chụp ảnh thân mật với người xa lạ.

Nhiều phụ nữ Trung Quốc chi mạnh tay cho các buổi chụp ảnh với người mẫu nam. Ảnh: SCMP

Khảo sát của 36Kr cho biết một giờ chụp có thể tốn gần 8.000 nhân dân tệ, gồm ít nhất 30 bức ảnh và video hậu trường. Khách hàng có thể chọn những kiểu tạo dáng như nắm tay, ôm nhau, áp trán hoặc chụp ảnh bên người mẫu khoe cơ bụng.

Theo SCMP, Mu Zhao Studio ở Nam Kinh tự nhận là đơn vị đầu tiên tại Trung Quốc cung cấp dịch vụ chụp ảnh đôi với người mẫu nam. Ý tưởng này xuất hiện vào tháng 6/2024, khi Mu Zhao đăng ảnh chụp cùng những người bạn nam lên mạng xã hội. Một người quen hỏi cô có thể giới thiệu một chàng trai điển trai để chụp ảnh cùng hay không. Nhận thấy có thể phát triển thành dịch vụ, Mu Zhao bắt đầu tìm người mẫu và nhận khách.

Những bộ ảnh đầu tiên nhận được hàng nghìn lời hỏi thăm. Sau đó, studio lập danh sách người mẫu để khách lựa chọn, kèm thông tin về chiều cao, cân nặng, hình ảnh, tài khoản mạng xã hội và giá thuê.

Mức phí tùy thuộc vào ngoại hình, chiều cao, lượng người theo dõi và khả năng diễn trước ống kính. Người mẫu không chỉ cần có ngoại hình mà còn phải biết hướng dẫn khách tạo dáng, trò chuyện để họ thoải mái và bớt ngượng.

Khách có thể chọn phong cách từ lãng mạn học đường đến quyến rũ, hoặc tự đưa ra ý tưởng cho buổi chụp. Một số người muốn tái hiện cảnh hẹn hò, chia tay rồi làm hòa như trong tiểu thuyết.

Tại studio của Mu Zhao, gói chụp có giá từ 7.200 nhân dân tệ cho chín ảnh chỉnh sửa đến 28.000 nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng) cho một ngày, gồm nhiều bộ trang phục và 120 bức ảnh.

Theo Mu Zhao, mỗi khách hàng tìm đến dịch vụ với một mong muốn khác nhau. Có người chỉ muốn có bộ ảnh đôi đẹp, người muốn thử cảm giác hẹn hò với trai đẹp dù chưa từng yêu. Một số khác muốn dùng ảnh để đáp lại sự thúc giục kết hôn từ gia đình. Khách hàng cũng có người đã kết hôn hoặc đang có người yêu.

Với nhiều người, điều đáng tiền nằm ở cảm giác rung động khi được sống trong một câu chuyện tình lãng mạn. Ảnh: 36Kr

Trước khi chụp, khách và người mẫu thường trò chuyện để làm quen. Sau đó, nhiếp ảnh gia hướng dẫn họ thực hiện những cử chỉ thân mật từ đứng gần, tựa vai đến nắm tay, ôm nhau. Âm nhạc và bối cảnh cũng được lựa chọn để phù hợp với ý tưởng của khách.

Mu Zhao cho biết studio chỉ cho phép những cử chỉ như nắm tay, ôm nhau và từ chối các yêu cầu vượt quá giới hạn này. Đơn vị cũng không cung cấp thông tin liên lạc riêng của người mẫu cho khách hàng.

Một số người tiếp tục đặt lịch với cùng người mẫu để thực hiện những bộ ảnh khác. Có khách gửi thư cảm ơn studio vì đã giúp họ có khoảng thời gian như sống trong một câu chuyện tình lãng mạn. Cũng có người cho biết trải nghiệm khiến họ càng mong muốn có người yêu ngoài đời thực.

Mu Zhao cho rằng dịch vụ thu hút khách hàng nhờ mang lại niềm vui và cảm giác được quan tâm trong một khoảng thời gian nhất định.

Bên cạnh chụp ảnh đôi, tại Trung Quốc còn có những dịch vụ đồng hành có trả phí khác, như thuê người đi leo núi cùng hoặc đóng vai người yêu trong các trò chơi tương tác.