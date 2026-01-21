Công ty liên quan Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs nợ thuế 1,5 tỷ đồng

Khoản nợ thuế của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt được tính tại thời điểm cuối năm ngoái. Trong số này có 1,5 tỷ đồng nợ thuế giá trị gia tăng (VAT), còn lại là tiền chậm nộp.

Theo Thuế cơ sở 2 (thuộc Thuế TP HCM), nếu Tập đoàn Chị Em Rọt chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trong 30 ngày từ khi cơ quan này phát thông báo (16/1), người đại diện pháp luật của công ty là ông Lê Tuấn Linh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Ông Linh đang chịu án tù 3 năm 3 tháng trong vụ án lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.

Ông Lê Nguyên Hòa, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH LH Legal, cho hay pháp luật không có quy định loại trừ hay miễn biện pháp hoãn xuất cảnh trong trường hợp người bị áp dụng đang chịu án hình sự.

Việc cơ quan thuế ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với ông Linh, theo luật sư Hòa là không thừa bởi hai lý do. Thứ nhất, áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế quá thời hạn độc lập với hành vi phạm tội lừa dối khách hàng. Thứ hai, quyết định tạm hoãn xuất cảnh là thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế.

"Nếu cơ quan thuế không ra quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh, trường hợp người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Chị Em Rọt không còn chịu xử phạt tù theo phán quyết của Tòa án và bỏ trốn thì lỗi cũng như trách nhiệm sẽ thuộc cơ quan quản lý thuế", ông Hòa cho biết.

Tập đoàn Chị Em Rọt thành lập cuối năm 2024 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, sau đó tăng lên 15 tỷ đồng. Công ty này có 6 cổ đông sáng lập, trong đó Lê Tuấn Linh góp 15%. Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) góp 25% và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) sở hữu 13,67%.

Ý tưởng sản xuất kẹo Kera xuất phát từ một cổ đông khác là Lê Thành Công. Công đề xuất làm kẹo từ rau củ quả và muốn tặng sản phẩm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì cô vốn không thích ăn rau, đồng thời mời cô đồng hành quảng bá.

Công ty quyết định sử dụng pháp nhân Tập đoàn Chị Em Rọt để kinh doanh kẹo Kera và thỏa thuận nhóm cổ đông sáng lập nhận 75% lợi nhuận; riêng Thùy Tiên hưởng 25%, về sau tăng lên 30%.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) trong một lần livestream bán kẹo Kera. Nguồn: Cắt từ video quảng cáo của Công ty Chị Em Rọt

Bộ ba KOL là Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục chịu trách nhiệm quay video, livestream giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Tuấn Linh phụ trách thủ tục doanh nghiệp và sản xuất nội dung. Công lo nhà sản xuất, trụ sở và nhân sự.

Nhà chức trách cáo buộc, xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, Thùy Tiên và nhóm Chị Em Rọt dù là chủ sở hữu song không quan tâm đến chất lượng, thành phần. Các bị cáo dù biết hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera chỉ 0,935%, không đủ bổ sung chất xơ cho người kén rau; không rõ nguồn gốc nguyên liệu hay căn cứ khoa học cho tuyên bố "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", doanh nghiệp vẫn tự công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.

Trong khoảng hai tháng từ ngày lên sóng đầu tiên vào giữa 12/2024 đến khi bị phản ánh về chất lượng hồi giữa tháng 2/2025, công ty đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng. Trừ đi khoản tiền đã thanh toán cho đơn vị sản xuất, nhóm này bị cơ quan điều tra cáo buộc thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa giữa tháng 11/2025, Thùy Tiên, Hằng Dung Mục và Quang Linh Vlogs bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng.