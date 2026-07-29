Cà cuống là con gì mà có giá bán 50.000 đồng/con, một người Cần Thơ nuôi thành công, kiếm bộn tiền

Giá cà cuống thương phẩm khoảng 50.000 đồng/con đực

Anh Huỳnh Văn Thuận (42 tuổi, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) là người tiên phong và thành công với mô hình nuôi cà cuống.

Anh Huỳnh Văn Thuận ở phường Phước Thới, TP Cần Thơ giới thiệu về mô hình nuôi cà cuống. Ảnh: H.X

Hiện anh có 7 bể nuôi cà cuống trong khuôn viên vỏn vẹn 250m2 và đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Lợi nhuận trên có được nhờ cung ứng từ khoảng 500-600 con cà cuống thương phẩm ra thị trường. Trong đó, cà cuống đực có giá dao động khoảng 50.000 đồng/con và cà cuống cái từ 20.000-25.000 đồng/con.

Anh Thuận còn bán cà cuống giống với giá dao động khoảng 100.000 đồng/con (tùy thời điểm và số lượng) và trứng cà cuống với giá khoảng 90.000 đồng/ổ.

Ngoài bán cà cuống giống và trứng, anh Thuận còn thu mua lại cà cuống thương phẩm từ các hộ dân mua con giống từ anh. Theo anh, đây là cách giúp nhiều hộ cùng tham gia nhưng vẫn đảm bảo đầu ra.

Do cà cuống đực có túi tinh dầu thơm đặc trưng (thường được dùng để chế biến các món ăn, đặc biệt là món nước mắm) nên có giá trị cao, trong khi đó con cà cuống cái không có túi tinh dầu, ít được biết đến nên giá trị thấp hơn. Để bán được cà cuống cái, anh Thuận chọn cách bán cà cuống giống theo cặp.

Con cà cuống. Ảnh: H.X

Mặc dù cà cuống xuất hiện nhiều ở các con sông, ruộng lúa tại các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm trước đây, tuy nhiên ít người biết đến lợi ích của loài này. Theo thời gian, do điều kiện thời tiết, môi trường thay đổi, cà cuống không còn xuất hiện trong tự nhiên nữa.

Do vậy, gần như thế hệ trẻ ở ĐBSCL không biết đến và không biết cách thưởng thức con cà cuống.

Để có thị trường tiêu thụ ổn định, anh xây dựng các trang mạng xã hội và đăng ký sàn thương mại điện tử để bán cà cuống cho thị trường toàn quốc, tập trung nhiều ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Theo tính toán của anh Thuận, chi phí đầu tư nuôi cà cuống bình quân chỉ khoảng 10.000 đồng/con.

Kỹ thuật nuôi cà cuống thu lợi nhuận cao

Kỹ thuật nuôi cà cuống không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi người nuôi phải nắm rất rõ tập tính của loài này.

Anh Thuận cho cà cuống ăn nòng nọc. Ảnh: H.X

Anh Thuận làm mỗi bể nuôi rộng khoảng 6m2, phía dưới phủ bạt, phía trên làm màn lưới để che không cho cà cuống bay ra ngoài. Bên trong bể, ngoài rong rêu và lục bình tạo nơi trú ngụ, anh còn đặt các cành cây khô để cà cuống đẻ trứng.

Sau khi đẻ, ổ trứng cà cuống sẽ được chuyển sang một bể khác để ấp (tránh bị cà cuống trưởng thành phá hỏng). Trong quá trình ấp, cành cây khô phải luôn được giữ ẩm. Nếu để cây khô, trứng thiếu nước, tỷ lệ nở giảm mạnh.

Để giữ ẩm cành cây khô có trứng cà cuống, mỗi ngày phải nhúng nước khoảng 8-9 lần. Những ngày thời tiết lạnh, số lần nhúng có thể tăng lên hơn 10 lần vì vỏ cây khô nhanh. Đây là kỹ thuật quan trọng, nếu không nắm vững, tỉ lệ nở sẽ thấp.

Sau khi nở khoảng 12 giờ, cà cuống con bắt đầu săn mồi. Thức ăn lúc này là nòng nọc ếch (khoảng 10 ngày tuổi) hoặc cá bảy màu, sau đó chuyển dần sang cá hương khi lớn hơn.

Trứng cà cuống. Ảnh: H.X

Cà cuống nướng, đóng gói hút chân không. Ảnh: H.X

Anh Thuận cho hay, một ổ trứng cà cuống có khoảng 100 trứng, nhưng nếu sau quá trình ấp và nuôi thu được khoảng 30 con trưởng thành đã được xem là thành công.

Trong suốt quá trình phát triển khoảng 65 ngày, cà cuống trải qua năm lần lột xác. Từ lần lột xác thứ ba trở đi, cà cuống bắt đầu ăn rất khỏe. Đây cũng là giai đoạn người nuôi phải đặc biệt chú ý nguồn thức ăn.

“Nếu thiếu mồi hoặc mồi không đúng kích cỡ, cà cuống sẽ cắn nhau, ăn lẫn nhau, dẫn đến tỷ lệ hao hụt cao" - anh Thuận cho hay.

Giai đoạn thu hoạch, khi xả bể, những con cái đủ 65 ngày tuổi được thu trước, con đực được chuyển sang bể khác nuôi thêm đến khoảng 75 ngày. Đặc biệt, cà cuống đực càng nuôi lâu càng đẹp, nếu vượt mốc 90 ngày, tinh dầu sẽ đậm vị và cay hơn.

Để bảo quản cà cuống thương phẩm, sau khi thu hoạch, cà cuống được xử lý theo quy trình làm sạch, ướp muối, nướng, đóng gói hút chân không, rồi cấp đông. Nhờ đặc tính bảo quản lâu, sản phẩm có thể lưu trữ đến cả năm mà vẫn giữ chất lượng và hương vị.